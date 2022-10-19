Kazak sporcuların nezaketsiz hamlesine Türk bayrağıyla yanıt vermişti! Dünya şampiyonu Derya Ceren Çağlıyan, yaşananları anlattı

Antalya'nın Kemer ilçesine Bağlı Göynük Mahallesi'nde 14-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve devam eden Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndaki bir müsabaka sonrası yaşananlar gündeme oturdu.

NEZAKETSİZ ŞEKİLDE BAYRAK AÇTILAR

Milli sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan kendi yaş grubunda dünya şampiyonu oldu. Aynı kategoride 2. ve 3. olan Kazak sporcular, Çağlıyan'dan önce sahneye giderek nezaketsiz bir şekilde bayrak açtı. Daha sonra şampiyonluk madalyası almak için kürsüye giden genç sporcu, Kazak rakiplerinin bu hareketine, Türk bayrağı açarak yanıt verdi.

TÖRENE DAMGA VURDU

Kazak sporcular kendi bayraklarını yeniden öne almaya çalışsa da milli sporcumuz, bu harekete de karşılık vererek Türk bayrağını yeniden öne aldı. Genç sporcunun bu hamlesi saniye saniye kaydedilirken ödül törenine de damga vurdu.

KAZAKİSTAN TAKIMI ÖZÜR DİLEDİ

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz.

GENÇ SPORCU, YAŞANANLARI ANLATTI

Nezaket dışı davranışı önleyen Derya Ceren Çağlıyan da gündem olan anlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türk bayrağını açarak onlara gerekli yanıtı verdim. Bileğimizin hakkı ile aldığımız milli gururu kimseye yedirmem. Ülkemin, milletimin hakkını korurum. Onlar da yaptıkları hatayı sonradan anladılar. Özür dilediler. Durum düzeltildi. Sorun kalmadı. Ancak aynı olay yaşansa aynı refleksi çekinmeden gösteririm.

