HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kazak sporcuların nezaketsiz hamlesine Türk bayrağıyla yanıt vermişti! Dünya şampiyonu Derya Ceren Çağlıyan, yaşananları anlattı

Kazak sporcuların nezaketsiz hamlesine Türk bayrağıyla yanıt vermişti! Dünya şampiyonu Derya Ceren Çağlıyan, yaşananları anlattı

19.10.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen 43'üncü Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yaşanan 'bayrak' gerginliği güne damgasını vurdu. Kendi klasmanında dünya şampiyonu olan Derya Ceren Çağlıyan, ödül törenine kendisinde önce çıkarak bayrak açan Kazak sporcuları görünce hemen oraya yönelerek Türk bayrağı açarak yanıt verdi. Kazakistanlı sporcuların nezaketsiz hareketi ve Çağlıyan'ın ders niteliğindeki yanıtı çok konuşulurken genç sporcudan yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesine Bağlı Göynük Mahallesi'nde 14-23 Ekim tarihlerinde düzenlenen ve devam eden Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'ndaki bir müsabaka sonrası yaşananlar gündeme oturdu.

NEZAKETSİZ ŞEKİLDE BAYRAK AÇTILAR

Milli sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan kendi yaş grubunda dünya şampiyonu oldu. Aynı kategoride 2. ve 3. olan Kazak sporcular, Çağlıyan'dan önce sahneye giderek nezaketsiz bir şekilde bayrak açtı. Daha sonra şampiyonluk madalyası almak için kürsüye giden genç sporcu, Kazak rakiplerinin bu hareketine, Türk bayrağı açarak yanıt verdi.

kj

TÖRENE DAMGA VURDU

Kazak sporcular kendi bayraklarını yeniden öne almaya çalışsa da milli sporcumuz, bu harekete de karşılık vererek Türk bayrağını yeniden öne aldı. Genç sporcunun bu hamlesi saniye saniye kaydedilirken ödül törenine de damga vurdu.

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Dünyada haber oldu'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Dünyada haber oldu

KAZAKİSTAN TAKIMI ÖZÜR DİLEDİ

Screenshot_2

Kazakistan Milli Bilek Güreşi takımının teknik direktörü Marat Asainov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu konuyu koçlarla ve kızlarla zaten tartıştık. Bu, elbette bir daha olmayacak. Bu olaydan dolayı herkesten ve tabii ki dünyanın dört bir yanındaki spor hayranlarından özür dileriz.

eruu

GENÇ SPORCU, YAŞANANLARI ANLATTI

Nezaket dışı davranışı önleyen Derya Ceren Çağlıyan da gündem olan anlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türk bayrağını açarak onlara gerekli yanıtı verdim. Bileğimizin hakkı ile aldığımız milli gururu kimseye yedirmem. Ülkemin, milletimin hakkını korurum. Onlar da yaptıkları hatayı sonradan anladılar. Özür dilediler. Durum düzeltildi. Sorun kalmadı. Ancak aynı olay yaşansa aynı refleksi çekinmeden gösteririm.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öldüresiye dövüp videoya kaydettiler! Dehşet anları kameradaÖldüresiye dövüp videoya kaydettiler! Dehşet anları kamerada
Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!Karısına mesaj atan güvenliği feci şekilde dövdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyorCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Başvurular bugün başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Kazakistan bayrak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

'Adana'yı ayağa kaldırırız, yer yerinden oynar' demişti! Valilikten açıklama

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

'Jetle künefe söyleyen' iş adamına büyük şok! 'Tacir değilim...'

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Asgari ücretle çalışıyordu, 20 lira ile bir anda hayatı değişti!

Faizsiz kredi için adım atıldı! Başvuran alıyor

Faizsiz kredi için adım atıldı! Başvuran alıyor

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Kimisi 30 kimisi 40 bin TL aldı! Çok konuşulacak promosyon iddiası

Vatandaşlar ayaklandı! İl müdürü görevden alındı, 1 ay içinde...

Vatandaşlar ayaklandı! İl müdürü görevden alındı, 1 ay içinde...

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Prostat kanserine kalkan oluyor: Haftada iki porsiyon tüketin!

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.