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Kazakistan'dan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki çatışmaya son verilmesi kararına destek

30.04.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan ile Tacikistan sınırında yaşanan silahlı çatışmanın sona erdirilmesine ilişkin sağlanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Kazakistan'dan, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki çatışmaya son verilmesi kararına destek

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

"ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM"

Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki silahlı çatışma ile ilgili haberlerden derin endişe duyduğunu belirten Tokayev, "Her iki devletin yetkilileri arasında silahlı çatışmanın sona erdirilmesi ve müzakerelerin başlatılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

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Tokayev, kardeş Kırgız ve Tacik halklarıyla ortak tarih ve kültürel değerlerle bağlı olduklarını kaydetti.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki karşılıklı güvenin yeniden tesisi için çaba göstermeye hazır olduklarını belirten Tokayev, "Bir sonraki Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı çerçevesinde bu tür sınır durumlarının çözümü için bir mekanizma geliştirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Kazakistan Kırgızistan

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