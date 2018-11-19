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Kazakistan'da Osmanlı belgeleri sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

Kazakistan'da Osmanlı belgeleri sergisi

ALMATI (AA) - Kazakistan'ın Almatı kentinde "Belgelerle Osmanlı Devleti ve Orta Asya Hanlıkları Münasebetleri" sergisi açıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Astana ofisi tarafından, Kazakistan Devlet Merkez Müzesi ve Türkiye Devlet Arşivleri Başkanlığının destekleriyle düzenlenen serginin açılış törenine, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Vakur Sümer ve YEE Astana Müdür Vekili Almagül İsina'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in "Manevi yenilenme" (Ruhani Cangıru) projesi çerçevesinde Kazakistan Devlet Merkez Müzesinde açılan sergide, Türkiye Devlet Arşivlerinden alınan Osmanlı Devleti ile Orta Asya Hanlıkları arasındaki ilişkileri gösteren 40 resmi belge sergilendi.

Sergide yer alan belgeler arasında, Kazak Hanı Muhammed Kayıp Han ile dönemin Osmanlı Sultanının 1713'teki mektup ve diğer tarihi yazışmaları da yer alıyor.

Sergi 29 Kasım'a kadar açık kalacak.

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Osmanlı Belgeleri sergisi

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