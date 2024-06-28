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  4. Kazancıyla gündemdeydi... Burak Özçivit Arap hayranının o isteğini geri çevirdi! Sosyal medyada gündem oldu

Kazancıyla gündemdeydi... Burak Özçivit Arap hayranının o isteğini geri çevirdi! Sosyal medyada gündem oldu

28.06.2024 07:48
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.06.2024 07:48
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Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği 'Osman Bey' karakteri ile adından söz ettiren Burak Özçivit son dönemde rol aldığı reklam filmleri ve katıldığı paralı davetlerle gündemden düşmüyor. Kazancı ile sık sık adından söz ettiren Özçivit bu defa bir davete katıldı ve tek tek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi ancak Arap hayranının bir isteğini geri çevirdi.

Yatırımları ve kazancıyla gündemden düşmeyen Burak Özçivit başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla adından söz ettiriyor.

Kuruluş Osman'daki rolüyle milyonların kalbini fetheden Özçivit, dizinin dünyaya açılmasıyla beraber yurt dışının gözde isimlerinden biri oldu.

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O İSTEĞİ GERİ ÇEVİRDİ

Sık sık gittiği ülkelerde yarattığı izdihamla konuşulan ünlü oyuncu, yine katıldığı bir davette yoğun ilgi gördü. Burak Özçivit hayranlarını kırmadan onlarla tek tek fotoğraf çektirdi ama bir hayranının isteğini geri çevirdi.

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GÜNDEM OLDU

Arap hayranı Özçivit'in ellerini birleştirerek ondan kalp yapmasını istedi. Ünlü oyuncu ise o isteği kibarca reddetti. Özçivit'in o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O anlara; 'Çok doğru yapmış', 'Paralı olsaydı yapardı' gibi yorumlar yapıldı.

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Express


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Burak Özçivit
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