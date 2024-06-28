Tahliyesinin sebebi sadece kilo kaybı değilmiş... Nihal Candan cezaevinde yaşadıklarını anlattı

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve 5.5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yemek yememe) hastalığına nedeniyle geçtiğimiz ay tahliye edilen Nihal Candan tahliyesiyle birlikte tartışmalara neden olmuştu.

Cezaevinden çıktığından beri hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam eden Nihal Candan geçtiğimiz günlerde de doğum gününü kutlamış ve paylaşımına "suçlu değil" notunu düşmüştü.

Sosyal medyaya geri dönmesiyle birlikte tepki çeken Nihal Candan tahliye edilmesiyle ilgili süreci CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz'a anlattı.

Candan; 'Sadece bana koğuşunuza geçmenize gerek yok, tahliye edildiniz denildiğini hatırlıyorum. Ondan sonra nasıl taksiye bindim, nasıl çıktım, hiçbir fikrim yok.' dedi.

'BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ'

'Günümün dörtte üçünü hastanede geçiriyordum' diyen Candan, hem gece hem gündüz hastaneye kaldırıldığını ve bilincinin yerinde olmadığı bir dönem geçirdiğini söyledi.

Hem hafıza kaybı, hem kas kütlesinin düşüşü yaşadığını anlatan Nihal Candan 'tekerlekli sandalye ile çıkarılıyordum' ifadelerini kullandı.

Tahliyesi hakkında da konuşan Candan; 'Şöyle ki; tahliye sebebim sadece yeme bozukluğu hastalığım değil. Aynı zamanda dilekçemde belirtilmiş olduğu üzere sürenin dolmuş olması. Suçlamaların karşısındaki sürecin dolmuş olması da bir sebep.' dedi.

'AVUKAT OLMAK İSTİYORUM'

Kardeşi Bahar'ın da cezaevi sürecinin bir an önce bitmesini istediğini dile getiren Nihal Candan; 'Benim de ayrılmamla beraber birazcık daha yalnız hissetmesi, kendiyle kalması sonucu kardeşimin ilaç kullanıyor olması, sürekli uyuyor olması, bir abla için çok zor. Umarım bir an önce Bahar için de biter bu durumlar. Artık influencer falan değil de avukat olmak istiyorum.' diye konuştu.