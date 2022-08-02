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"Kazanmak için her şeyi yaparım" demişti! Türk oyuncu Ekin-Su Love Island'ı kazandı

02.08.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yarışmayı kazanmak için her şeyi yapacağını söylediği mesajları ifşa olan Türk oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu, İngiltere'nin BBG Evi olarak adlandırılan Love Island'ı kazandı. Love Island kazananları Ekin-Su ve Davide 50 bin sterlinlik ödül alacak.

"Kazanmak için her şeyi yaparım" demişti! Türk oyuncu Ekin-Su Love Island'ı kazandı

İngiltere'de yayınlanan Love Island'a (Aşk Adası) katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüoğlu müstehcen anların yaşandığı yarışmada öne çıkan isimler arasındaydı. Ekin-Su Cülcüoğlu, geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yayınlanan ve büyük ilgi gören reality şov programı Love Island'da (Aşk Adası) yorganın altında başka bir yarışmacıyla ilişkiye girdiğini itiraf etmişti.

"Kazanmak için her şeyi yaparım" diyen Türk oyuncu Love Island yarışmasının kazananı oldu. Rakiplerini geride bırakan güzel oyuncunun yarışmadaki eşi ise Davide idi. İkili bu zaferi öpüşerek kutladı.

Love Island kazananları Ekin-Su ve Davide 50 bin sterlinlik ödül alacak.

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TÜRK OYUNCUYA SEYİRCİDEN TAM NOT

Ekin Su ayrıca finalde "Hayallerinin erkeğini bulup kazanmak çok gerçeküstü bir duygu" dedi.

Ekran Alıntısı

Ekin-Su ve Davide'nin zaferi seyircileri de tatmin etti. Seyirciler "Aşk Adası tarihinin en iyi kazananları oldular" yorumlarında bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
aşk adası
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