Kazara katil olan Alec Baldwin setlere dönüyor

Alec Baldwin'in Rust filminin çekimleri esnasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara vurmasının ardından iki yeni filmle setlere döneceği açıklandı.

Baldwin, 'Kid Santa' ve 'Billie’s Magic World' adlı iki İtalyan filminin çekimlerine başlamak için hafta sonu Roma’ya gidecek.

Usta oyuncunun bu iki film için Rust setindeki ölümcül kazadan önce sözleşme imzaladığı aktarıldı.

Baldwin'in setteki ölümlü olayıyla ilgili mahkeme süreci ise devam ediyor.



Sette ölen görüntü yönetmeninin eşi Matthew Hutchins, eşinin öldürülmesinden "Alec Baldwin ve uygulanmayan endüstri standarlarını" sorumlu tutmuştu.

