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Kazara katil olan Alec Baldwin setlere dönüyor

26.03.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rust filminin çekimlerinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla vurarak kazara katil olan Alec Baldwin, korkunç olayın ardından setlere dönüş yapıyor.

Kazara katil olan Alec Baldwin setlere dönüyor

Alec Baldwin'in Rust filminin çekimleri esnasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara vurmasının ardından iki yeni filmle setlere döneceği açıklandı.

Baldwin, 'Kid Santa' ve 'Billie’s Magic World' adlı iki İtalyan filminin çekimlerine başlamak için hafta sonu Roma’ya gidecek.

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Usta oyuncunun bu iki film için Rust setindeki ölümcül kazadan önce sözleşme imzaladığı aktarıldı.

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Baldwin'in setteki ölümlü olayıyla ilgili mahkeme süreci ise devam ediyor.
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Sette ölen görüntü yönetmeninin eşi Matthew Hutchins, eşinin öldürülmesinden "Alec Baldwin ve uygulanmayan endüstri standarlarını" sorumlu tutmuştu.

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