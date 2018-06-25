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Kazım Koyuncu aramızdan ayrılalı 13 yıl oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

Karadeniz türkülerine yeni bir soluk getiren sanatıyla ve karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Kazım Koyuncu 13. ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor

Kazım Koyuncu aramızdan ayrılalı 13 yıl oldu

25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu ölüm yıl dönümünde de unutulmadı.

Babasına kanser haberini "Çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım baba" diyerek veren, talihsiz ölümüyle sevenlerini derin yasa boğan genç şarkıcı, aramızdan ayrılışının 13. yılında anılıyor.

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Karadeniz müziği ile Rock'n'Roll müziği sentezleyerek kendi tarzını yaratan Kazım Koyuncu; 7 Kasım 1971'de Artvin'de doğdu. 1980'li yılların sonunda İstanbul'a taşındı. İlk olarak amatör rock müzik yapmaya başladı. 1990'lı yılların başında arkadaşları ile çeşitli yerlerde küçük çaplı konserler vermeye başladı. 1994 yılında laz müziğini rock müziği ile birleştirerek kendi tarzını yarattı. Aynı yıl arkadaşları ile birlikte Zuğaşi Berepe adında bir grup kurma kararı aldı. 1995 yılında grup Va Mişkunan adlı ilk albümlerini yayınladı. İlk defa duyulan bir tarz olduğu için albüm olumlu tepkiler aldı. 1998 yılında ikinci albümleri İgzas'ı çıkardılar. Albüm ilk albüme göre daha çok ses getirdi. Bu albümden sonra grup dağıldı.

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2000'li yılların başında Kazım Koyuncu askere gitti. Askerden geldikten sonra ilk solo albümünün çalışmalarına başladı. 2001 yılında, Viya! adlı ilk solo albümünü yayınladı.

2002 yılında Gökhan Birben ile birlikte Gülbeyaz adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başladı. Aynı zamanda dizinin bazı bölümlerinde oynadı. Dizi büyük reytingler aldı ve müzikleri büyük ilgi gördü. Daha sonra Kazım Koyuncu, Türkiye çapında tanınmaya başlandı. Konserleri büyük kitlelerce izlendi.

2003 yılında ikinci solo albümünün kayıtlarına başladı. 2004 yılında Hayde adlı ikinci albümünü çıkardı. İkinci albüm ilkine göre büyük bir satış rakamına ulaştı. Yılın en çok satan albümlerinden birisi oldu.

2004 yılının sonunda kanser olduğu haberini aldı. Haberi alan ailesi ve sevenleri çok üzüldü. Doktorlar kendisini çok fazla yormamasını söylese de Kâzım Koyuncu konserler vermeye devam etti. 2005 yılında son konserini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde verdi. Aynı yılın, 25 Haziran tarihinde ise Şişli'de hayatını kaybetti.


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