Keanu Reeves’li Jonh Wick serisinin bilinmeyen detayları

The Continental aslı suikast şebekesinin içinde dönen olayları konu alan John Wick, son yılların en başarılı aksiyon serilerinden biri haline geldi. Başrol Keanu Reeves’in kariyerinin yeniden yükselişe geçmesini sağlayan serinin ilk filmi 2014 yılında izleyiciyle buluştu. Peşinden gelen ikinci film 2017’de, üçüncü film ick: Chapter 3 – Parabellum ise 2019 yılında vizyona girdi.

The Continental örgütünün eski bir üyesi olan John Wick’in karısının ölümü sonrasında ona armağan ettiği köpekle sakin bir hayat sürme çabasını izliyoruz. Köpeğinin öldürülmesi sonrası ise intikam almak için suş dünyasına hızlı bir giriş yapmak zorunda kalır. Keanu Reeves’i John Wick olarak izlediğimiz filmin oyuncu kadrosunda Ian McShane, Laurence Fishburne, Halle Berry, Ruby Rose gibi isimlerin yer aldığı seri; Chad Stahelski, David Leitch ve Derek Kolstad öncülüğünde hazırlanıyor yapıyor. Kolstad her üç filmin de senaryosunu yazarken Stahelksi de her üç filmde de yönetmen koltuğuna oturdu.

Tüm zamanların en iyi aksiyon filmleri arasında gösterilen yapımlardan oluşan John Wick serisi hakkında mutlaka bilinmesi gereken detayları derledik.