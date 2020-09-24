Keanu Reeves’li Jonh Wick serisinin bilinmeyen detayları

The Continental aslı suikast şebekesinin içinde dönen olayları konu alan John Wick, son yılların en başarılı aksiyon serilerinden biri haline geldi. Başrol Keanu Reeves’in kariyerinin yeniden yükselişe geçmesini sağlayan serinin ilk filmi 2014 yılında izleyiciyle buluştu. Peşinden gelen ikinci film 2017’de, üçüncü film ick: Chapter 3 – Parabellum ise 2019 yılında vizyona girdi. The Continental örgütünün eski bir üyesi olan John Wick’in karısının ölümü sonrasında ona armağan ettiği köpekle sakin bir hayat sürme çabasını izliyoruz. Köpeğinin öldürülmesi sonrası ise intikam almak için suş dünyasına hızlı bir giriş yapmak zorunda kalır. Keanu Reeves’i John Wick olarak izlediğimiz filmin oyuncu kadrosunda Ian McShane, Laurence Fishburne, Halle Berry, Ruby Rose gibi isimlerin yer aldığı seri; Chad Stahelski, David Leitch ve Derek Kolstad öncülüğünde hazırlanıyor yapıyor. Kolstad her üç filmin de senaryosunu yazarken Stahelksi de her üç filmde de yönetmen koltuğuna oturdu. Tüm zamanların en iyi aksiyon filmleri arasında gösterilen yapımlardan oluşan John Wick serisi hakkında mutlaka bilinmesi gereken detayları derledik.

JOHN WICK SERİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER John Wick filminin ilk versiyonunda adı Scorn olarak geçiyordu. Winston karakterini canlandıran Ian Mcshane rolü için Al Pacino, Michael Douglas, Bruce Dern, Robert De Niro, Christopher Walken, Rutger Hauer, Liam Neeson ve Christoph Waltz gibi isimler düşünülmüştü. KEANU REEVES'İN DUBLÖR KULLANDIĞI SAHNELER Serinin yönetmeni olan Chad Stahelski, The Matrix serisinde Neo karakterini canlandıran Keanu Reeves’in dublörüydü. İlk filmin yönetmenlerinden David Leitch ve Stahelski, Matrix serisinde dublör kordinatörü olarak görev almış ve etkileyici dövüş koreografileri hazırlanmasında büyük rol oynamışlardı. Keanu Reeves, serinin ikinci filminde sahnelerinin neredeyse yüzde 95’inde dublör kullanmadı. Yalnızca John Wick’e araba çarptığı ve Cassian ile kavgası sırasında merdivenlerden düştüğü sahnede rolü dublörü canlandırdı. JOHN WICK'İN HİKAYESİ NEREDEN GELİYOR? John Wick’in hikayesi, 2009 yılında bahçesindeki köpeğini silahla öldüren dört kişiyi yakalayana kadar kovalayan ve onların ceza almasını sağlayan Lone Survivor romanını yazan eski Amerikan deniz komandosu Marcus Luttrell’in başına gelen olaydan esinleniliyor.

Keanu Reeves, kız arkadaşı Syme’ı 2001 yılında bir araba kazasında kaybetmişti. Filmde, John Wick’in eşinin trafik kazasında ölümü Reeves için role duygusal bir anlam kazandırıyor. Serinin ikinci filminin sonunda Winston’la John Wick’in buluştuğu sahnenin bir benzeri The Matrix serisinde de yer alıyor. İki filmin sahnesinde de çeşme var ve iki filmin sahnesinde de herkes donup Keanu Reeves’e bakıyor. Filmin yönetmeni ve eski bir dublör olan Chad Stahelski, daha ortada John Wick fikri yokken 1973 yapımı Enter the Dragon filminde Bruce Lee ile Mr. Han’ın aynalı odadaki dövüş sahnesini yeniden yaratmak istiyormuş. Müzede dövüş sahnesi bir nevi yönetmenin Bruce Lee’ye saygısı olarak nitelendirilebilir. Keanu Reeves, Sahra Çölü’nü ilk kez üçüncü filmin çekimleri sırasında görüyor. Reeves, hayranlığını “Ne büyülü, muhteşem bir yer” şeklinde dile getiriyor. Çöldeki sahne ile ilgili olarak da “O kum tepelerinde koyu John Wick kostümleri ile yürümek çok zorlayıcıydı ama harika bir sahne” ifadelerini kullandı.