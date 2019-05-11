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Keanu Reeves ve Halle Berry, John Wick 3: Parabellum galasında

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2019 14:34 | Son Güncelleme

Keanu Reeves ve Halle Berry, başrolleri paylaştıkları John Wick 3: Parabellum filminin New York galasında bir araya geldi.

Keanu Reeves ve Halle Berry, John Wick 3: Parabellum galasında

Keanu Reeves ve Halle Berry, John Wick 3: Parabellum filminin New York galasında buluştu.

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Oyuncular, John Wick serisinin üçüncü filmi için One Hanson Place’te düzenlenen galada basına poz verdi.

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Halle Berry, Cushnie tasarımı tulumunu Sara Weinstock ve Effy marka mücevherlerle tamamladı.

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Keanu Reeves ve Halle Berry’nin yanı sıra filmin diğer yıldızları Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Robin Lord Taylor, Jason Mantzoukas, Lance Reddick ve Mark Dacascos da galada hazır bulundu.

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2014’te ilki seyirciyle buluşan ve büyük bir hayran kitlesi edinen John Wick’in üçüncü filminde, dünyadaki bütün suikastçılar, Keanu Reeves’in canlandırdığı Wick'i öldürmeye çalışır. İlk iki filmiyle tüm dünyada 260 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden filmin üçüncüsü 17 Mayıs 2019'da vizyona girecek.

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Keanu Reeves halle berry

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