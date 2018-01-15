Keanu Reeves’in başrolde oynadığı John Wick dizi oluyor

Keanu Reeves’in başrolünde yer aldığı ünlü aksiyon serisi John Wick’in dizi olarak televizyona geleceği kesinlik kazandı. John Wick'in dizi versiyonu genellikle dizi ve sinema filmleri gösteren Starz’da yayınlanacak. Projenin dizi versiyonunun ismi ise The Continental.

The Continental'ın prodüksiyonunu Starz ve Lionsgate üstlendi. John Wick uyarlaması, suikastçıların sığınağı niteliğindeki Continental Hotel'de geçecek. Senaryoyu yazan Chris Collins showrunner olarak da görev alacak.

Dizinin yürütücü yapımcılığını ise film serisinin yapımcıları Keanu Reeves, Basil Iwanyk, Chad Stahelski, Derek Kolstad, Collins ve David Leitch üstleniyor. Starz'ın TCA söyleşisi sırasında verilen detaylara göre Reeves de bir noktada dizinin oyuncu kadrosuna dahil olacak.