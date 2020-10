Kebapçılar arasındaki rekabet alevlendi! Adana mı Urfa mı?

Şanlıurfalı kebap ustaları, kuzu etinden yapılan ve baharat eklenmeden sadece tuz ile yoğrulup servis edilen kebabın, sadece Adana değil, Türkiye’nin her ilinde yapılandan daha lezzetli olduğunu savundu. Ustalar, közde pişirilerek hazırlanan Urfa kebabını her zaman savunacaklarını ifade ederek rakip illerin ustalarına meydan okudu.

Yemek kültürüyle ön plana çıkan ve kendine özgü lezzetleriyle tanınan Adana’da kentin simge yemeklerinden olan Adana kebabı, 2005 yılında tescillenip, coğrafi işaret aldı. Yine et yemekleriyle ünlü olan Şanlıurfa'da 5 et yemeği coğrafi işaret alarak tescillenip, listedeki yerini aldı. Geçen günlerde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Selçuk Karakuş’un Şanlıurfa’nın 5 tescilli yemeğiyle bu konuda birinci olduğunu ve en lezzetli kebabın bu kentte yeneceği açıklamasıyla birlikte tartışma, yeniden alevlendi.

Türkiye’nin sevilen ve bilinen lezzetlerinden kebap hem vatandaşların hem de turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yaygın olarak acılısına ‘Adana kebabı’, acısızına ise ‘Urfa kebabı’ denilen lezzet, adını aldığı iki il arasında zaman zaman da rekabete sahne oluyor. Her iki ildeki kebap ustaları, en lezzetli kebabın, kendi kentlerine ait olduğunu ifade ediyor.

'HER ŞEYİN SADESİ GÜZELDİR'

Şanlıurfalı kebapçılardan Faruk Akbaş, kebapta etini kullandıkları erkek kuzuların organik şekilde otlandığını ve etinin lezzetinin buradan geldiğini söyledi. Doğal ortamda otlanan kuzuların etinin besicilerin yetiştirdiği koyunlardan daha lezzetli olduğunu ve bunun da Urfa kebabını aromasıyla ön plana çıkardığını savunan Akbaş, "Hiç kimse Urfa kebabın salçalı bulgur aşıyla karıştırmasın. Bizde kuzular kesildikten sonra et bir gün dinlenmeye bırakılır. Hayvanın eti bir gün içinde kendini toparlar. Hayvanın eti bir gün sonra makineyle değil, ustalarımız tarafından zırhtan geçirilerek çekilir. Her şeyin sadesi güzeldir. Et kendi lezzetini versin diye hiçbir katkı maddesi eklemeyiz. Urfa ile Adana arasındaki en büyük fark budur. Ete sadece tuz eklenir. Zırhtan tuzla harmanladıktan sonra ete pul biber bile koymayız. Biz kebabın yanında mideye zarar vermeyen Urfa isotunu sunarız, acı isteyen istediği miktarda kullanabiliyor" diye konuştu

Urfa kebabının hiçbir katkısı olmadan müşterilere sunulduğunu anlatan Akbaş, "Biz kebabın içerisine baharat, isot ya da sebze koymuyoruz. Karacadağ bölgesinde yetişen kuzuların etinin lezzetine güveniyoruz. Bunun için de Adana değil, tüm Türkiye'ye 'Hodri meydan' diyoruz. Kebabının çok lezzetli olduğunu iddia eden varsa biz jürilerin önünde yarışmaya hazırız. Kebabın diyarı Şanlıurfa’dır, o kadar iddialıyız. Şanlıurfa’ya gelip kebap yiyenlerin hepsi de aynı görüşü bizimle paylaşıyor" şeklinde konuştu