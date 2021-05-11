Kedi bakıcılığı yaparak dünyayı gezen Madolline Gourley’in ilginç hayatı sizleri şaşırtacak

Avustralya’da yaşayan 31 yaşındaki Madolline Gourley 3 yıl içerisinde neredeyse 30 farklı yere seyahat etti. Yaptığı iş aracılığıyla konaklama masrafından kurtularak neredeyse 20 bin dolar tasarruf etti. Nasıl mı? Kedi bakıcılığı yaparak. Madolline Gourley’in ilham veren hikayesini sizler için araştırdık.

Avustralya’nın Bribane kentinde yaşayan 31 yaşındaki Madolline Gourley müteahhit olarak çalışıyordu. 2017 yaşında internetten gördüğü bir ilan onun bütün hayatını değiştirdi. İş ilanı sayesinde evden yapılabilecek işleri araştırmaya başladı. Aynı yılın ekim ayında iş ilanlarının bulunduğu bir web sitesinde kedi bakıcılığı dikkatini çekti. Kedi ve köpek bakıcılığı son yıllarda popüler olan bir iş haline dönüştü. Pek çok kişi tatile giderken ya da seyahat ederken evcil hayvanlarının bakımını karşılayacak kişileri arıyordu. Bu işin şartları arasında ücretsiz konaklama bulunuyordu. Ancak evcil hayvanlarının bakımı için herhangi bir ücret ödenmiyordu.

Gourley ilk olarak San Francisco’da bir bakıcılık ilanı gördü. Sahipleri Noel’de tatile gidecek olan kedi için bakıcı aranıyordu. Hayatında ilk kez radikal bir karar alan Gourley, ilana başvurdu. Madolline ilanı veren kişilerle Skype üzerinden bir görüşme yaptı ve işe kabul edildi. Kabul sürecinden sonra Gourley, Amerika Birleşik Devletleri’nde seyahat ettikten sonra San Francisco şehir merkezine geldi ve 10 gün boyunca çiftin kedilerine baktı. Madolline, ilk deneyiminden bu yana ABD’de New York, Boston, Seattle, Santa Fe ve Cincinnati’nin yanı sıra Avustralya’da Tazmanya, Darwin ve Sidney’deki evlerde kedi bakıcılığı yaptı.

Koronavirüs salgının tüm dünyada yayılmasıyla beraber ülkesine döndü ve burada kedi bakıcılığına devam etti. Genç kadın kendisine ait bir blog sayfası kurarak deneyimlerini bu sayfadan paylaşmaya başladı. Madolline Gourley kısa sürede internette fenomen haline dönüştü.



