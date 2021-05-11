Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kedi bakıcılığı yaparak dünyayı gezen Madolline Gourley’in ilginç hayatı sizleri şaşırtacak

Kedi bakıcılığı yaparak dünyayı gezen Madolline Gourley’in ilginç hayatı sizleri şaşırtacak

Seray Üstün Seray Üstün
11.05.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya turu yapmak gezgin ruhu olan kişilerin en büyük hayalidir. Dünyanın her köşesindeki ülkeyi tanımak ve onların kültürüne yakından şahit olmak oldukça heyecan vericidir. Bu hayalinizi bir de sevdiğiniz iş sayesinde yaptığınızı düşünür müsünüz? Madolline Gourley tam olarak bu heyecanı işi sayesinde yaşayan insanlar arasında yerini aldı.

Kedi bakıcılığı yaparak dünyayı gezen Madolline Gourley’in ilginç hayatı sizleri şaşırtacak

Avustralya’da yaşayan 31 yaşındaki Madolline Gourley 3 yıl içerisinde neredeyse 30 farklı yere seyahat etti. Yaptığı iş aracılığıyla konaklama masrafından kurtularak neredeyse 20 bin dolar tasarruf etti. Nasıl mı? Kedi bakıcılığı yaparak. Madolline Gourley’in ilham veren hikayesini sizler için araştırdık.

Avustralya’nın Bribane kentinde yaşayan 31 yaşındaki Madolline Gourley müteahhit olarak çalışıyordu. 2017 yaşında internetten gördüğü bir ilan onun bütün hayatını değiştirdi. İş ilanı sayesinde evden yapılabilecek işleri araştırmaya başladı. Aynı yılın ekim ayında iş ilanlarının bulunduğu bir web sitesinde kedi bakıcılığı dikkatini çekti. Kedi ve köpek bakıcılığı son yıllarda popüler olan bir iş haline dönüştü. Pek çok kişi tatile giderken ya da seyahat ederken evcil hayvanlarının bakımını karşılayacak kişileri arıyordu. Bu işin şartları arasında ücretsiz konaklama bulunuyordu. Ancak evcil hayvanlarının bakımı için herhangi bir ücret ödenmiyordu.

Gourley ilk olarak San Francisco’da bir bakıcılık ilanı gördü. Sahipleri Noel’de tatile gidecek olan kedi için bakıcı aranıyordu. Hayatında ilk kez radikal bir karar alan Gourley, ilana başvurdu. Madolline ilanı veren kişilerle Skype üzerinden bir görüşme yaptı ve işe kabul edildi. Kabul sürecinden sonra Gourley, Amerika Birleşik Devletleri’nde seyahat ettikten sonra San Francisco şehir merkezine geldi ve 10 gün boyunca çiftin kedilerine baktı. Madolline, ilk deneyiminden bu yana ABD’de New York, Boston, Seattle, Santa Fe ve Cincinnati’nin yanı sıra Avustralya’da Tazmanya, Darwin ve Sidney’deki evlerde kedi bakıcılığı yaptı.

Koronavirüs salgının tüm dünyada yayılmasıyla beraber ülkesine döndü ve burada kedi bakıcılığına devam etti. Genç kadın kendisine ait bir blog sayfası kurarak deneyimlerini bu sayfadan paylaşmaya başladı. Madolline Gourley kısa sürede internette fenomen haline dönüştü.

İngiltere’deki hayatını bırakıp kendisini Sri Lanka sokak köpeklerine yardıma adayan yardımsever veteriner: Janey Lowesİngiltere’deki hayatını bırakıp kendisini Sri Lanka sokak köpeklerine yardıma adayan yardımsever veteriner: Janey Lowes


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
'Fransız kalmak' deyiminin karşılığı'Fransız kalmak' deyiminin karşılığı
'Kadınlar ne ister?''Kadınlar ne ister?'
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu yayla Türkiye’nin 82. ili olarak anılıyor

Bu yayla Türkiye’nin 82. ili olarak anılıyor

En büyük paya sahip ülkeler açıklandı!

En büyük paya sahip ülkeler açıklandı!

1200 yıldır süren çılgın Japon geleneği!

1200 yıldır süren çılgın Japon geleneği!

Tarih boyunca tedavi amacıyla kullanılan ilginç yöntemler

Tarih boyunca tedavi amacıyla kullanılan ilginç yöntemler

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

İdam edilen en genç insan! Hayatı filme konu oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Japonlar neden geceleri banyo yapıyor?

Efsane buraya kadarmış

Efsane buraya kadarmış

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.