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Kedinin nafakasını köpeğe ödeyecek!

MAGAZİN HABERLERİ | 24.01.2018 11:57 | Son Güncelleme 8 saat önce

Trabzonsporlu eski milli futbolcu Lemi Çelik, önceki gün Citys AVM'deydi. Efsane futbolcu kızının kedisine ödediği nafakayı kesmediğini belirtti  

Kedinin nafakasını köpeğe ödeyecek!

Kızı Su ile alışveriş yapan Lemi Çelik, 2010 yılında boşanırken kedisi Mırmır'ın kanserden ölmesine rağmen 500 TL nafakayı kesmediğini belirti.

Ayrıldığı tiyatrocu eşi Hülya Kalebayır ile halen mutlu bir aile gibi yaşadıklarını dile getiren*Çelik, "Mırmır öldü yerine bir köpek aldık. Kedinin nafakasını kesmedim. Köpek için ödemeye devam ediyorum" dedi.

500 LİRA DA MIRMIR NAFAKASI

2010'da kızının velayetini anneye veren mahkeme, Lemi Çelik'in kızı için aylık 4 bin 500 TL nafaka belirlemişti. Kalebayır'ın talebi üzerine, Çelik'in kedileri Mırmır için de aylık 500 TL nafaka ödemesine karar verilmişti.

Katıldığı bir söyleşide dünyada kediye nafaka ödeyen tek insanın kendisi olduğunu dile getiren Lemi Çelik, bundan bir yıl önce, "Mırmır kanser olmuş. Yaklaşık 6 aydır kemoterapi alıyor. Beslenmesi, iğneleri ve hastane giderlerinin yanı sıra kuaför ihtiyacı için her ay düzenli para ödüyorum. 1150 TL de kemoterapi için ödedim" demişti.

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Lemi Çelik kedi nafakası

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