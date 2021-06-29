Keeley Hazell, Ted Lasso dizisinden rol arkadaşı Jason Sudeikis ile yeni bir aşka yelken açtı

Ted Lasso dizisinin iki oyuncusu Keeley Hazell ve Jason Sudeikis çiftinin aşkı resmen doğrulandı. Yılın set aşıkları, geçtiğimiz pazar günü ile kez objektiflere takılmıştı.

45 yaşındaki Sudeikis ve 34 yaşındaki Hazell, yemek yedikleri mekandan sarmaş dolaş çıkarken görüntülendiler. İkilinin birlikte olduğuna dair söylentiler ilk kez mart ayında kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı.

Model ve oyuncu Keeley Hazell, geçtiğimiz aylarda işsizlikten dert yanarak çıplak pozlarını paylaşmıştı. Pandemi nedeni ile iş bulmakta zorlandığını söyleyerek isyan eden İngiliz model Keeley Hazell, sosyal medya hesabından üstsüz poz vererek, evde kaldığı süre zarfında tamamen çıplak dolaştığını söyledi.

7 YILLIK NİŞANI ATTILAR

Jason Sudeikis, Olivia Wilde ile romantik bir ilişki içindeydi. Ancak Kasım 2020'de yedi yıllık nişanlarını Olivia Wilde’ın şarkıcı Harry Styles’a aşık olması sonucu attılar.

Jason Sudeikis ve Olivia Wilde ikilisinin Otis adında 7 yaşında ve Daisy adında 4 yaşında iki çocukları var.

