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Keeley Hazell, Ted Lasso dizisinden rol arkadaşı Jason Sudeikis ile yeni bir aşka yelken açtı

29.06.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödüllü yapım Ted Lasso dizisinin oyuncuları Jason Sudeikis ile Keeley Hazell arasındaki sürpriz aşk, herkesi şaşırttı. 45 yaşındaki Sudeikis ve 34 yaşındaki Hazell, geçtiğimiz günlerde ilk kez objektiflere takılmıştı.

Keeley Hazell, Ted Lasso dizisinden rol arkadaşı Jason Sudeikis ile yeni bir aşka yelken açtı

Ted Lasso dizisinin iki oyuncusu Keeley Hazell ve Jason Sudeikis çiftinin aşkı resmen doğrulandı. Yılın set aşıkları, geçtiğimiz pazar günü ile kez objektiflere takılmıştı.

jason-sudeikis-girlfriend

45 yaşındaki Sudeikis ve 34 yaşındaki Hazell, yemek yedikleri mekandan sarmaş dolaş çıkarken görüntülendiler. İkilinin birlikte olduğuna dair söylentiler ilk kez mart ayında kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı.

Model ve oyuncu Keeley Hazell, geçtiğimiz aylarda işsizlikten dert yanarak çıplak pozlarını paylaşmıştı. Pandemi nedeni ile iş bulmakta zorlandığını söyleyerek isyan eden İngiliz model Keeley Hazell, sosyal medya hesabından üstsüz poz vererek, evde kaldığı süre zarfında tamamen çıplak dolaştığını söyledi.

İşsizlikten isyan eden Keeley Hazell pencere önünde üstsüz poz verdiİşsizlikten isyan eden Keeley Hazell pencere önünde üstsüz poz verdi

7 YILLIK NİŞANI ATTILAR

Jason Sudeikis, Olivia Wilde ile romantik bir ilişki içindeydi. Ancak Kasım 2020'de yedi yıllık nişanlarını Olivia Wilde’ın şarkıcı Harry Styles’a aşık olması sonucu attılar.

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Jason Sudeikis ve Olivia Wilde ikilisinin Otis adında 7 yaşında ve Daisy adında 4 yaşında iki çocukları var.

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Anahtar Kelimeler:
Olivia Wilde
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