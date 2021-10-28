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Kef Kalesi’nde 45 yıl sonra ilk kazı çalışması yapıldı

28.10.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesi’nde 1964 yılında yapılan kazı çalışmalarının ardından ilk kazı yapıldı.

Kef Kalesi’nde 45 yıl sonra ilk kazı çalışması yapıldı

Ahlat Müze Müdürü Mikail Erçek’in başkanlığında ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun’un bilimsel danışmanlığında Kef Kalesi’nde kazı çalışması başlatıldı. II. Rusa tarafından ilçenin hakim tepesine
yapılan kalede 1964 yılında yapılan kazılarda odalar ve saray bulunmuştu. Toplamda 140 oda bulunan kalede 45 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanılarak, fil ayakları ortaya çıkarıldı.

“M.Ö. 7. YÜZYILIN İLK YARISINDA İNŞA EDİLDİ”

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Doç. Dr. İsmail Coşkun yaptığı açıklamada, “Kazılarımıza Kef Kalesi’nin stadel bölümü olan sarayın salon bölümünde devam etmekteyiz. Buradaki devasa büyüklükteki fil ayaklarını ortaya çıkarıp, tekrardan ayağa kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu fil ayaklarından birini tekrardan ayağa kaldırdık. Kale kazısındaki önemli buluntular içerisinde Urartu mavisi olarak adlandırılan mavi bir boya, kırmızı ve sarı boyalar ile bunun dışında çivi yazılı belgeler tespit ettik. Kef Kalesi, Adilcevaz ilçesine hakim bir konumda inşa edilmiş. II. Rusa tarafından kurulmuş bir kale. Milattan önce 7‘nci yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş. II. Rusa, M.Ö. 685-645 (40 yıl) yıllarında hüküm sürmüş. Döneminde imar faaliyetlerine önem veren önemli bir kral olmuştur. Bu dönemde çok zengin kentler inşa etmiştir. Kazılar uzun bir dönem sürecektir” dedi.

(İHA)

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Bitlis
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