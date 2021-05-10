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Kefaret dizisi ne zaman final yapacak?

10.05.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox ekranlarının sevilen dizisi Kefaret'in final yapacağı konuşuluyor. Diziyi yakından takip edenler, "Kefaret dizisi ne zaman final yapacak?" sorusuna yanıt ararken, dizinin yapım şirketi tarafından iddialara açıklık getirildi. İşte, ayrıntılar...

Kefaret dizisi ne zaman final yapacak?

Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarılan Kefaret dizisinin final tarihi araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı dizi Fox ekranlarında izleyenler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Peki, Kefaret dizisi ne zaman final yapacak? İşte, yapım şirketinin açıklaması...

KEFARET DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Fox TV'de pazar akşamları ekrana gelen Kefaret dizisi hakkında ortaya atılan final iddiaları sürüyor. Ancak, Kefaret dizisinin yapım şirketi ise final iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada "Bugün bazı basın ve yayın organlarında çıkan dizimizin final yaptığı haberleri asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

KEFARET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay,
Mert Fırat
Yurdaer Okur
Özge Özacar,
Ege Kökenli,
Mine Kılıç,
Ayşegül Cengiz,
Efe Deprem,
Lavinya Ünlüler,
Göktan Oktay Göztepe,
Ayberk Aladağ,
Enis Yıldız,
Defne Günay,
Umut Öztok,
Nihan Durukan,
Metin Yavuzoğlu
Tolga Güleç

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FOX
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