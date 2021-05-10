Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarılan Kefaret dizisinin final tarihi araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı dizi Fox ekranlarında izleyenler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Peki, Kefaret dizisi ne zaman final yapacak? İşte, yapım şirketinin açıklaması...

KEFARET DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Fox TV'de pazar akşamları ekrana gelen Kefaret dizisi hakkında ortaya atılan final iddiaları sürüyor. Ancak, Kefaret dizisinin yapım şirketi ise final iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada "Bugün bazı basın ve yayın organlarında çıkan dizimizin final yaptığı haberleri asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

KEFARET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay,

Mert Fırat

Yurdaer Okur

Özge Özacar,

Ege Kökenli,

Mine Kılıç,

Ayşegül Cengiz,

Efe Deprem,

Lavinya Ünlüler,

Göktan Oktay Göztepe,

Ayberk Aladağ,

Enis Yıldız,

Defne Günay,

Umut Öztok,

Nihan Durukan,

Metin Yavuzoğlu

Tolga Güleç

