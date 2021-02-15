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Kefaret dizisinde şoke eden hata! Yönetmen bile fark etmedi

15.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Kefaret dizisinde şoke eden hata! Yönetmen bile fark etmedi

Zülfü Livaneli‘nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan Fox Tv’de yayılanan Kefaret dizisinde, ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten bir hata izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

FOX TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan Kefaret dizisi ilk bölümden itibaren ilgiyle takip ediliyor. Kefaret dizisi ilk bölümlerinde kanalın ve izleyicilerin beklentilerini karşılayamasa da ilerleyen bölümlerde yaşanan olaylar sonrası ve heyecanın artması ile birlikte yükselişe geçti.

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YÖNETMENİN BİLE GÖZÜNDEN KAÇAN HATA

İzleyicilerin karşısına çıkan Kefaret dizisinde büyük bir hata yaşandı. ‘Bu kadar da olmaz dedirten hata’ yönetmenin bile gözünden kaçtı. Yaşanan ilginç hata sosyal medyanın diline düştü.

Abisinin hapisten çıkmasıyla birlikte tırmanmaya başlayan olaylar sonucu Arzu vuruldu. Arzu’yu tedavi etmesi için Zeynep’in kocası Doktor Ahmet zorla dağ evine getirildi. Arzu’nun yarasına pansuman yapmak için hazırlıklara başlayan Ahmet yaranın üzerindeki bandajı açınca büyük hata ortaya çıktı.

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Sözde kurşunla vurulan Arzu’nun yarası ilk sahnede yok oluyor! Yönetmenin bile fark etmediği sahnede Arzu’nun yarası ikinci sahnede birden bire kendiliğinden geri geliyor.
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Kefaret dizisini sosyal medyanın diline düşüren hata dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadı.

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