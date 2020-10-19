Kefaret dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kefaret dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un paylaştığı dizide Özge Özacar, Mine Kılıç, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Ege Kökenli, Enis Yıldız, Tolga Güleç, Defne Günay, Umut Özütok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Ayşegül Cengiz gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

ÇEKİMLER DEVAM EDİYOR!

Çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul’da başlayan dizide; özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep”in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıkları konu alınacak.



