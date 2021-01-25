Keira Knightley, son kararını verdi! O dönem resmen bitti

Ünlü oyuncu Keira Knightley, artık erkeklerin yönettiği seks sahnelerinde yer almayacağını açıkladı.

Karayip Korsanları, Aşk ve Gurur gibi filmlerde başrolleri oynayan Keira Knightley, bu yıl artık filmlerde çıplaklık içeren sahnelerde oynamayacağını açıklamıştı.

Tekrar çıplak performans göstermeyi düşünebileceğini ancak kendisini çok 'rahatsız' hissettiği için artık erkek yönetmenlerle seks sahnesinde oynamayacağını söyleyen ünlü aktris Knightley, "Tekrar böyle sahnelerde oynarsam sadece kadın yönetmenlerle çalışırım" açıklamasını yaptı.

Katıldığı podcast yayınında kararını açıklayan Knightley, erkeklerin yönettiği seks sahnelerinde yalnızca erkek bakışının yer aldığını söyledi.

Knightley, filmlerde sadece erkek bakış açısıyla yer alan seks sahnelerini "korkunç sahneler" olarak anlattı.

