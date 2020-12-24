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Kelime Oyunu'nda olay anlar! 'Nereye gidiyorsunuz?'

24.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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Kelime Oyunu'nda olay anlar! 'Nereye gidiyorsunuz?'

Ali İhsan Varol'un sunduğu Kelime Oyunu'nda inanılmaz anlar yaşandı. Yarışmacı Görkem Bey, yarışmayı hiç harf almadan yarışmayı tamamladı. Yarışma sonundaki hareketi ise herkesi çok şaşırttı.

Usta sunucu Ali İhsan Varol'un sunumu ile ekrana gelen Kelime Oyunu'nun 22 Aralık günü yayınlanan bölümüne Görkem isimli yarışmacı damga vurdu.

Görkem Bey yarışmayı hiç harf almadan tamamladı ve birinci oldu. Yarışmacı son soruyu cevapladıktan sonra hemen yerine gitmeye kalkınca Ali İhsan Varol'un engeline takıldı.

Hiç harf almadan bütün soruları bilen ve yarışmayı 9 bin 800 puanla tamamlayarak birinci olan yarışmacı yerine gitmek isteyince Ali İhsan Varol çok şaşırdı ve 'Nereye gidiyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.

Başarılı yarışmacı aldığı alkış karşısında ne yapacağını bilemedi.

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