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Kelimenin tam anlamıyla 'kan ter' içinde kaldı! Terlediğinde her yeri kesilmiş gibi kanamaya başladı... Doktorları bile şaşırttı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
23.11.2024 11:46
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İsmi açıklanmayan 21 yaşındaki aslen İtalyan olan bir kadın son derece nadir görülen tıbbi durumu nedeniyle doktorları şaşkına çevirdi. Genç kadın, terlediğinde herkesin aksine su ve çözünmüş kloritlerin aksine yüzünden kan akmaya başladı. Doktorları şaşırtan durum ise, olay sırasında kadının vücudunda herhangi bir kesik veya lezyon olmamasıydı.

Kelimenin tam anlamıyla 'kan ter' içinde kaldı! Terlediğinde her yeri kesilmiş gibi kanamaya başladı... Doktorları bile şaşırttı

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan 21 yaşındaki hasta, terlediğinde vücudunda herhangi bir kesik olmamasına rağmen ter bezlerinden kan gelmesi üzerine doktora gitti. Ataklar uzun sürmüyordu, en fazla bir ila beş dakika kadar sürüyordu ama hayatını olumsuz yönde etkilemeye fazlasıyla yetiyordu. Kadının son üç yıldır ara ara kanama yaşadığı, duygusal stres altındayken daha yoğun kanama yaşadığı öğrenildi.

TIP DERGİSİNE GEÇTİ

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23 Ekim 2017 tarihli Kanada Tabipler Birliği Dergisi'nde bu durum işlendi. Kadının son üç yıldır ara ara kanama nöbetleri geçirdiği, duygusal stres altındayken daha yoğun kanama yaşadığı öğrenildi.

Dergide olaya ilişkin olarak, "Kanamanın belirgin bir tetikleyicisi yoktu, kanama uykuda ve fiziksel aktivite sırasında meydana gelebiliyordu.Hastamız kanamadan dolayı duyduğu utanç nedeniyle sosyal olarak izole olmuştu ve majör depresif bozukluk ve panik bozukluğu ile tutarlı semptomlar bildirmişti. Ayırıcı tanımızda yapay bozukluk ve hematohidroz adı verilen nadir bir durum vardı" dedi.

FARKLI TEORİLER MEVCUT

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Ulusal Sağlık Enstitüleri Genetik ve Nadir Hastalıklar Bilgi Merkezi'ne ( GARD ) göre, araştırmacılar kan damarlarındaki artan basıncın, kan hücrelerinin ter bezlerinin kanallarından geçmesine yol açabileceğini öne sürdü.

Diğerleri ise bu durumun, genellikle bir kişinin korktuğu veya stres altında olduğu zamanlarda ortaya çıkan vücudun savaş ya da kaç tepkisinin harekete geçmesinin bir sonucu olabileceğini öne sürdüler.

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