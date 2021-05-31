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  4. Kelly Brook kıvrımlarını sergiledi! 'Özgürlüğümü seviyorum'

Kelly Brook kıvrımlarını sergiledi! 'Özgürlüğümü seviyorum'

31.05.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvrımlarını sergilemeyi seven Kelly Brook, sosyal medyada bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

Kelly Brook kıvrımlarını sergiledi! 'Özgürlüğümü seviyorum'

Zaman zaman kilo alıp, vermesiyle bilinen İngiliz model ve sunucu Kelly Brook bir çekim için poz verdi.

Bir dönem 44 bedene çıktığını ve o dönemde sosyal medyada fotoğraflarını paylaşırken rötuşlayıp, daha ince bir görünüm ortaya çıkardığını itiraf eden Brook, artık kendini olduğu gibi kabul etmeyi öğrenen isimlerden biri.

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Güzel model havuz kenarında verdği pozları hayranlarıyla paylaşınca beğeni topladı.

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Kelly Brook aynı zamanda verdiği demeçte çocuk istemediğini söyleyerek 'Çocuklar istediğim şeyler değil. Seyahat etmeyi ve partnerimle birlikte olmayı ve özgürlüğümü seviyorum" diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Model Kelly Brook
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