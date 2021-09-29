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Keloğlan'ın annesini oynamıştı! Hastalığı bakın neymiş?

29.09.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1971 yapımı Keloğlan filminde, Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Keloğlan karakterinin annesini canlandıran oyuncunun aslında kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Keloğlan'ın annesini oynamıştı! Hastalığı bakın neymiş?

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Keloğlan filminde, Rüştü Asyalı'nın hayat verdiği Keloğlan karakterinin annesini oynayan kişi, usta oyuncu Suna Pekuysal çıktı.

Keloğlan'ın annesi ünlü oyuncu çıktı!

Yaşamına onlarca proje sığdıran Suna Pekuysal, 1952'de başlayan kariyerini 2007 yılına kadar sürdürmüştü.

Keloğlan'ın annesi ünlü oyuncu çıktı!

Hastalığına rağmen ekranlardan uzaklaşmayan Pekuysal, Türk sinemasının kıymetli isimlerinden biridir.

Keloğlan'ın annesi ünlü oyuncu çıktı!

SUNA PEKUYSAL'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Suna Pekuysal, bir romatizmal hastalık olan ankilozan spondilit hastalığına yakalanmıştı. Pekuysal'ın; bel, sırt ve boyundaki omurlarının kireçlenmesiyle oluşan köprüleşme, usta oyuncunun omurgasındaki hareket kabiliyetini her geçen gün kısıtlamaya başlamış ve oyuncuyu iki büklüm etmişti.

SUNA PEKUYSAL KİMDİR?

Suna Pekuysal, 24 Ekim 1933 tarihinde dünyaya geldi. Tam adı Adile Suna Belener olan yıldızın babası İlhami Bey, attan düşüp felç kaldı ve oyuncunun doğumundan 7 ay sonra vefat etti. Cağaloğlu'nda büyüyen oyuncu, İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Bale Bölümünde öğrenim gördü. Sahneye çıktığı gün, Ferih Egemen'in kendisini keşfetmesiyle dram bölümüne geçti ve Cahide Sonku gibi isimlerden eğitim aldı.

Keloğlan'ın annesi ünlü oyuncu çıktı!

Genç yaşta birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Pekuysal, 1964 yılında gazeteci Ergun Köknar ile dünyaevine girdi. Çiftin, Sait Ali Köknar adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Suna Pekuysal, 54 yıl boyunca Şehir Tiyatroları'nda görev aldı. Kariyerine 100'e yakın sinema filmi sığdırdı.

Keloğlan'ın annesi ünlü oyuncu çıktı!

Suna Pekuysal, 17 Temmuz 2008 tarihinde evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. İstanbul Tıp Fakültesinde solunum cihazına bağlanan Pekuysal, 22 Temmuz 2008 günü vefat etti. Pekuysal, Merkezefendi Mezarlığı’na defnedildi.

Keloğlan'ın annesi ünlü oyuncu çıktı!


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