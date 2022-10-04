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Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

04.10.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmenliğini Sırrı Gültekin'in üstlendiği Keloğlan Aramızda filmi, Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. 1971 yılında yayınlanan filmde hayat verdiği 'Fatma' karakteriyle kendine hayran bırakan güzeller güzeli yıldızın kim olduğunu duyanlar ''Yok artık'' demeden edemiyor.

Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

Kadrosunda Rüştü Asyalı, Ülkü Özen, Aydın Bababoğlu ve Suna Pekuysal gibi isimlerin yer aldığı Keloğlan Aramızda filmi, annesiyle birlikte köyden büyük şehire göç eden Keloğlan'ın maceralarını konu ediniyor. Unutulmaz filmde, sade güzelliği ve sıcak gülüşüyle iç ısıtan bu genç kızın kim olduğunu duyanlar hayret ediyor.

Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı efsane karakter Keloğlan, yıllar geçse de, Türk izleyicisinin gönlündeki yerini koruyor.

Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

Keloğlan Aramızda filminin başrol oyuncusu bu genç kızın kim olduğunu öğrenenler ise gözlerine inanamıyor.

Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

Kariyerinin başlarında yer aldığı Keloğlan filmiyle takdir toplayan bu genç kız, Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği 'Şaheste' karakteriyle akıllara kazınan usta oyuncu Fatma Karanfil.

Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

Fatma Karanfil, 1968 yılında Ses Dergisi tarafından keşfedildi.

Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

Gerçek adıyla yer aldığı Keloğlan Aramızda filmiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlendi ancak bu evlilik çok uzun sürmedi.

Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

Abartıdan hoşlanmadığını söyleyen Fatma Karanfil, sade tarzı nedeniyle hak ettiği değeri göremedi.

Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

SEKS FURYASI NEDENİYLE ÜLKEDEN AYRILDI

Seks furyası başladığı için Yeşilçam'ı bırakan Fatma Karanfil, tekstil eğitimi almak için Londra'ya yerleşti.

Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

Kısa bir süre sonra Türkiye'ye geri dönen yıldız, 1984 yılında göğüs kanseriyle savaştı.

Başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde, Ziyagil yalısının hizmetlisi 'Şaheste' rolüyle izleyici karşısına çıkan Fatma Karanfil; Kınalı Kar, Aşk Yeniden, Huzur Sokağı, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol aldı.

Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi

Şimdilerde 70 yaşında olan Eskişehirli yıldız, oyunculukla iç içe bir yaşam sürmeye devam ediyor.

Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sı bakın kim çıktı! Duyanlar ''Yok artık'' dedi


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