Kemal Doğulu: Ben linç ediyorlar

Ya\u015fananlar\u0131n \u00e7ok farkl\u0131 oldu\u011funu belirten Do\u011fulu " Beni lin\u00e7 ediyorlar" dedi. Magazin D Yaz kameralar\u0131na konu\u015fan Do\u011fulu zaman zaman g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131.\nPARTNERHalil Sezai halk plaj\u0131ndaMurat Dalk\u0131l\u0131\u00e7 Hande Er\u00e7el'i payla\u015ft\u0131! Sosyal medya y\u0131k\u0131ld\u0131\u00d6zcan Deniz'den duygu dolu payla\u015f\u0131m: Baba olmak ve babam\u0131n \u00fczerine toprak atmak!
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