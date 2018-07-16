MAGAZİN

Kemal Doğulu: Ben linç ediyorlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı beach'te yaşanan teknik aksaklık yaşanınca sinirlenip elindeki mikrofonu fırlatıp küfür etmişti.

Kemal Doğulu: Ben linç ediyorlar

Yaşananların çok farklı olduğunu belirten Doğulu " Beni linç ediyorlar" dedi. Magazin D Yaz kameralarına konuşan Doğulu zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Doğulu linç edilme küfür

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