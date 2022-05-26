HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kemal Kılıçdaroğlu 'Man Adası' iddiaları için 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi

Kemal Kılıçdaroğlu 'Man Adası' iddiaları için 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi

26.05.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazeteye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınları hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi. Mahkemeye verilen dava dilekçesinde, Man Adası'nda bulunan şirketin yurt dışındaki hesabına veya yurt dışındaki başka bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belgenin davalı tarafından, konuya ilişkin açılan hiçbir dava dosyasına sunulmadığı ifade edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Man Adası' iddiaları için 100 bin lira manevi tazminata mahkum edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 Ağustos 2020 tarihinde bir gazeteye verdiği röportaj sırasında kullandığı ifadelerle ilgili "kişilik haklarına saldırı" gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ile çocukları Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar avukatları aracılığıyla Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesi sundu.

Dilekçede Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve yakınları hakkında söylediği sözlerle manipülasyon oluşturmak istediği, iftira ve hakaret eylemlerinde bulunduğu öne sürülürken, Man Adası'nda bulunan şirketin yurt dışındaki hesabına veya yurt dışındaki başka bir hesaba para gönderdiklerine dair herhangi bir dekont veya belgenin davalı tarafından, konuya ilişkin açılan hiçbir dava dosyasına sunulmadığı ifade edildi.

2 MİLYON LİRA TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ İSTENDİ

Dava dilekçesinde bu kapsamda, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 1 milyon lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan adına da 200'er bin lira manevi tazminata hükmedilmesi istendi.

Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada davacı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Avukat Ferah Yıldız ile Melike Nur Bak ve davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yer aldı. Hakim, Celal Çelik'in celse arasında dilekçe vererek reddi hakim talebinde bulunduğunu belirtti. Davalı avukatları, sözlü yargılamaya geçilmesi gerektiğini ve davalı avukatının yazılı beyanlarını kabul etmediklerini kaydetti.

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ

Avukat Çelik ise reddi hakim talebi ve beyan dilekçelerini tekrar ettiklerini, duruşma hakiminin nesnel davranmadığını öne sürdü.

Ara kararını açıklayan mahkeme, reddi hakim talebini inandırıcı delil ve emareler sunulmadığı gerekçesiyle reddetti.
Avukat Yıldız, dosyaya sundukları deliller ve 'Man Adası' davası özelinde açtıkları diğer yerel mahkeme kararları dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise hakimle ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanmak ve beyanlarını hazırlamak için süre istedi. Hakim, bir önceki celse sözlü yargılama aşamasına geçilerek taraflara usulüne uygun tebliğ yapıldığını belirterek, süre talebini reddetti. Avukat Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun dava konusu edilen eleştirel değerlendirmelerdeki tüm olguların ispatlandığını, herhangi bir şekilde hakaret kapsamlı bir söz ve yakıştırmada bulunulmadığını iddia etti.

DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERİLDİ

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan, Necmeddin Bilal Erdoğan, Esra Albayrak, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Mustafa Erdoğan'a 10'er bin lira manevi tazminatın 17 Ağustos 2020'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödemesine karar verdi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'dan genç mühendis Bülent Ateş'in sır ölümüAdana'dan genç mühendis Bülent Ateş'in sır ölümü
Sosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklamaSosyal medyada gündem oldu! Herkesin konuştuğu görüntüyle ilgili açıklama
Diş hekimini katleden caniden akılalmaz sözlerDiş hekimini katleden caniden akılalmaz sözler
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Man Adası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O ilimizi virüs korkusu sardı! Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

O ilimizi virüs korkusu sardı! Resmi açıklama: 'Kabarcıklar görülmesi üzerine...'

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Dolar için çok konuşulacak sözler

Dolar için çok konuşulacak sözler

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Akaryakıt fiyatlarına çifte zam!

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

İlginizi Çekebilir

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Sağlık durumunu paylaştı! "Bir ricam var"

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Konseri iptal edilen şarkıcı çok sinirlendi! "Karanlığı ve sapıklığı..."

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.