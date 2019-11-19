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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

TBMM'de partisinin düzenlediği grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Karaköy'de iki başörtülü kadına yapılan saldırıya tepki gösterdi. Saldırıya uğrayan kadınlarla telefonda konuştuğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Kendilerini aradım. Onlara "Asla üzülmeyin" dedim. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin düzenlediği grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Yıldız Kenter hayatını değerli bir sanatçımızdı. Büyük başarılara imza atmış bir sanatçıydı. Onu asla unutmayacağız. Sayın Jale Birsel'e de Allah'tan rahmet diliyoruz.

Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım. Onlara "Asla üzülmeyin" dedim. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla kabul etmiyorum. Bize düşen saygı göstermektir.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu başörtülü kadın

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