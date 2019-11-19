Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başörtülü kadınlara yönelik saldırıya tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin düzenlediği grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Yıldız Kenter hayatını değerli bir sanatçımızdı. Büyük başarılara imza atmış bir sanatçıydı. Onu asla unutmayacağız. Sayın Jale Birsel'e de Allah'tan rahmet diliyoruz.

Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım. Onlara "Asla üzülmeyin" dedim. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla kabul etmiyorum. Bize düşen saygı göstermektir.

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