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Kemal Kılıçdaroğlu reklam panosunun önünde poz verdi! Böyle sitem etti... 'Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!'

19.09.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri yaklaştıkça şehir ziyaretlerini sıklaştırdı. Kılıçdaroğlu bugün son durağı Elazığ'a geldiğinde kendisi aleyhine hazırlanan reklam panosunun önünde poz verdi ve sosyal medya hesabından sitem etti. Kılıçdaroğlu paylaşımında "Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar... Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu reklam panosunun önünde poz verdi! Böyle sitem etti... 'Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman ve Malatya ziyaretinin ardından son olarak Elazığ'a ayak bastı. Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan reklam panosunun önünde poz verip sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve sitem etti.

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarındaki o ifadeler:

'KIRILAN KALPLERİN NE OLACAĞINI KİMSE DÜŞÜNMÜYOR'

"Bay Kemal’in şehre ziyaretini provoke etmek için, her yeri bunlarla donatmışlar. İnanın genelde hiç umursamam Saray provokasyonlarını; ancak üzücü olan şey şu ki, bu ucuz provokasyonlar yapılırken, yurttaşlarımızın kırılan kalplerinin ne olacağını kimse düşünmüyor.

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Ne uğruna yapıyorsunuz bunları? Biraz daha çalmak çırpmak için. Yurttaşlarımıza hakaretler etmeye, ayrıştırmaya değer mi ey saray? Gözünüz ne zaman doyacak sizin? Üç günlük, hepimizin ancak biçare olduğu bu dünyada, bu kavga hiç mi bitmesin istiyorsunuz?

'BATSIN BU AYRIMCILIK'

Sizinle bizim aramızda bir temel fark var. Biz vatanseveriz, siz ise oy için her bir şeyin mübah olduğunu düşünen fırsatçılar. Vatanseverler oy için ülkesinin insanını devletine küstürmez. Neyleyim o oyları? Batsın bu ayrımcılık! Batsın bu diliniz!

Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber."


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu reklam panosu

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