Kemal Sunal'ın Eşine Yazdığı Anlamlı Mektup

Kemal Sunal denilince fazla söze gerek yoktu. Bazen bizleri güldürebilmesi için bir mimik yetti. Kemal Sunal, Türk sinemasında gülen yüzü ile komedinin üstadıydı. Hababam Sınıfı'nda İnek Şaban rolü ile hafızalara kazındı. Salako, Kibar Feyzo, Tosun Paşa ve daha nice rollere bürünerek izleyicisini güldürdü. Haksızlıkların karşısında duran ve saf olmasından dolayı sürekli başına iş açılan ama zekası ile hep kurtulan rollerini izledik. Sıcaktı, iyi kalpliydi. Kemal Sunal ile hayat bulan her karakter izleyici tarafından çok sevildi ve onunla ölümsüz hale geldi.
Sanat hayatına ilk olarak tiyatro ile başlayan usta oyuncu, hayatı boyunca 82 filmde rol aldı. Rol aldığı filmler, genel olarak toplumsal konuları ele alıyordu. Geçim sıkıntısı, zamlar, dolandırıcılar, töre... Filmlerin konuları hep acıydı ama o, ağlanacak olan halimize bile güldürmeyi başarmıştı. Hayatta en büyük korkusu uçağa binmekti. Yeni film çekimleri için bu korkusu ile yüzleşmiş ve uçağa binmişti. Takvimler 3 Temmuz 2000'i gösteriyordu. Binmiş olduğu uçakta kalp krizi geçirdi ve 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde eşi Gül Sunal, İnstagram hesabından Kemal Sunal'ın 1973 yılında yazdığı duygusal bir mektubu paylaştı. 1973 yılı Ekim ayında yazılan mektupta Kemal Sunal, şu satırları yazmıştı;
'' Bizim tiyatroda tadilat olduğu için oyuna Aralık başında başlayacağız. Fakat yeni salonu yeni bir oyunla açmak istiyoruz. Bu yüzden pazartesi günü prova günüymüş. Perşembe günü de filme başlıyoruz. Oyunumuz provası her gün çok sıkı şekilde yapılsa ancak aybaşına çıkar. Onun için provalar çok sıkı yapılacak. Ben bu filmde Tavuk Akakardeş oynuyorum. Yani rol çok büyük. Bu yüzden provaları aksatacağım bazen de hiç katılamayacağım. Çocuklarla oturup konuştuk. yeni piyeste ufak bir rol oynayacağım. Bunu da böylece ayarladık.Dün gene bir takım elbise aldım. İstanbul’da çok sık dolaşıyorum. Benim film (Yalancı Yarim) şimdi Eskişehir’de oynuyor. Orada filmi seyredenler geldi, büyük reaksiyon alıyormuşum. Zaten yazıhaneye de film için teşekkür mektubu geldi. Bu film İstanbul ve Ankara’da Aralık ayında oynayacak, yeni filmin çekimi pazartesi günü başlıyor.''
Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde oğlu Ali Sunal da İnstagram hesabından babası ile birlikte bulunduğu bir kareyi paylaştı. Fotoğraf, Ali Sunal'ın Kemal Sunal ile rol aldığı ilk film olan Propaganda'ya aitti. Aynı zamanda 1999 yapımı olan Propaganda Kemal Sunal'ın da rol aldığı son filmdir. Ali Sunal, fotoğrafı ''Kahramanım...'' açıklaması ile paylaştı.
alisunal (@alisunal)'in paylaştığı bir gönderi ()
Ezo Sunal da Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde babasının ''Şen Dul Şaban'' filminden bir kareyi takipçileri ile ''Hep bizimlesin'' notu ile paylaştı.
Ezo Sunal (@ezosunal)'in paylaştığı bir gönderi ()
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