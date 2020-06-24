Kemal Sunal'ın Eşine Yazdığı Anlamlı Mektup

Kemal Sunal denilince fazla söze gerek yoktu. Bazen bizleri güldürebilmesi için bir mimik yetti. Kemal Sunal, Türk sinemasında gülen yüzü ile komedinin üstadıydı. Hababam Sınıfı'nda İnek Şaban rolü ile hafızalara kazındı. Salako, Kibar Feyzo, Tosun Paşa ve daha nice rollere bürünerek izleyicisini güldürdü. Haksızlıkların karşısında duran ve saf olmasından dolayı sürekli başına iş açılan ama zekası ile hep kurtulan rollerini izledik. Sıcaktı, iyi kalpliydi. Kemal Sunal ile hayat bulan her karakter izleyici tarafından çok sevildi ve onunla ölümsüz hale geldi.

Sanat hayatına ilk olarak tiyatro ile başlayan usta oyuncu, hayatı boyunca 82 filmde rol aldı. Rol aldığı filmler, genel olarak toplumsal konuları ele alıyordu. Geçim sıkıntısı, zamlar, dolandırıcılar, töre... Filmlerin konuları hep acıydı ama o, ağlanacak olan halimize bile güldürmeyi başarmıştı. Hayatta en büyük korkusu uçağa binmekti. Yeni film çekimleri için bu korkusu ile yüzleşmiş ve uçağa binmişti. Takvimler 3 Temmuz 2000'i gösteriyordu. Binmiş olduğu uçakta kalp krizi geçirdi ve 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.