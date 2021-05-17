Kemik çorbasından bataklık yağına! Arkeologlar tarafından keşfedilen dünyanın en eski yiyecekleri

Toplumların sosyal ve tarihsel analizleri uzun yıllardır yapılıyor. Beslenme şekillerine ilişkin tahminler yapılsa da araştırmalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Yiyecekler çabuk bozulduğu için arkeologların son kullanma tarihinin üzerinden yüzyıllar geçen ürünleri ilk günkü gibi bulmaları imkansızdı. Ancak istisna olan bazı keşifler yapıldı. İşte bugüne dek keşfedilen en eski gıdalar...
Tarihte Romalıların dünyaya uzun süre hükmettiği bir dönem oldu. Oldukça ihtişamlı ve görkemli yaşamayı tercih eden Romalılar, vefat ettiklerinde de şık bir şekilde gömülmek istiyordu. Bu nedenle mezar içeceği olarak şarap tüketiliyordu. Almanya’da arkeologlar tarafından bulunan şarap hala sıvı halde olmasıyla tarihin bilinen en eski içeceğini oluşturdu. Şarap, bulunan iki lahitin birinde ve çoktan kurumuş olan birçok şişenin yanında keşfedildi.
İngiltere’nin Oxfordshire şehrinde bulunan ve 5500 yaşında olduğu tahmin edilen aşırı pişmiş ekmek, ilk başta odun kömürü ile karıştırılmıştı. Ancak sonra arkeologlardan biri, ekmeğin içinde ezilmiş arpa taneleri fark etti. Eğer zaman doğruysa, bu ekmek Avrupa’dan İngiltere’ye gelen ilk insanlarlar tarafından yapılmış olabilir. Çünkü bu arpa, aslında bir devrimi temsil ediyor. Avrupa’dan İngiltere’ye gelen insanlar beraberlerinde yeni başlayan çiftçilik pratiğini de getirmişlerdi.
Bilinen eski gıdalar arasında yer alan kemik çorbası, Çinli işçiler tarafından keşfedildi. İşçiler yeni bir havaalanı için yapılan yol çalışmaları sırasında bronz bir çömlek buldu. Bronz çömleği araştıran arkeologlar ise bu kalıntının içerisine sıkıca kapatılan ve mühürlenen çorbayı buldu. Arkeologları şaşırtan kısım ise çorbanın hala sıvı durumda olmasıydı. 2400 yıllık bu çorba oksitlenme nedeniyle tamamen yeşil renge bürünmüştü.
Bu gıda aslında bataklık değil, tereyağıydı. 3000 yıl önce İrlanda’da 77 kiloluk tereyağını saklamak aslında özel bir yetenek gerektiriyordu. Kildare bataklığının yakınlarında yaşayan halk ürettikleri tereyağlarını bir turba içerisinde bataklıkta saklıyordu. 2009 yılında bu tereyağ keşfedildiğinde hala bozulmamış olması şaşkınlık yarattı.
Erişte tüm dünya mutfaklarında farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Bilinen en eski gıda maddeleri arasında yer alan erişteyi ilk keşfeden uygarlık uzun zaman boyunca tartışıldı. Çin’deki Sarı Nehir’de Lajia arkeolojik alanında yapılan çalışmalarda 4000 yıllık erişte bulundu.
Çin’in Wanli köyündeki 2000 yıllık bir mezar içerisinde bulunan kurutulmuş et, tarihteki en eski gıda olma özelliğini taşıyor. Bronz bir tencerenin içinde bulunan et, keşfedildiğinde siyah ve yeşil renge dönmüştü. Bu etin mezara konulmadan önce kurutulduğu tarihçiler tarafından düşünüldü.
Tüm dünyanın severek tükettiği çikolataya dair en eski kanıt aslında 110 yıl öncesinde kadar uzanıyor. En eski çikolata kutusu ise İskoçya’da bulundu ve Kral VII. Edward’ın taç giyme törenini kutlamak için özel olarak hazırlandı.
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