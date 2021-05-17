Kemik çorbasından bataklık yağına! Arkeologlar tarafından keşfedilen dünyanın en eski yiyecekleri

Toplumların sosyal ve tarihsel analizleri uzun yıllardır yapılıyor. Beslenme şekillerine ilişkin tahminler yapılsa da araştırmalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Yiyecekler çabuk bozulduğu için arkeologların son kullanma tarihinin üzerinden yüzyıllar geçen ürünleri ilk günkü gibi bulmaları imkansızdı. Ancak istisna olan bazı keşifler yapıldı. İşte bugüne dek keşfedilen en eski gıdalar...

ROMA MEZAR İÇECEĞİ

Tarihte Romalıların dünyaya uzun süre hükmettiği bir dönem oldu. Oldukça ihtişamlı ve görkemli yaşamayı tercih eden Romalılar, vefat ettiklerinde de şık bir şekilde gömülmek istiyordu. Bu nedenle mezar içeceği olarak şarap tüketiliyordu. Almanya’da arkeologlar tarafından bulunan şarap hala sıvı halde olmasıyla tarihin bilinen en eski içeceğini oluşturdu. Şarap, bulunan iki lahitin birinde ve çoktan kurumuş olan birçok şişenin yanında keşfedildi.

YANMIŞ İNGİLİZ EKMEĞİ

İngiltere’nin Oxfordshire şehrinde bulunan ve 5500 yaşında olduğu tahmin edilen aşırı pişmiş ekmek, ilk başta odun kömürü ile karıştırılmıştı. Ancak sonra arkeologlardan biri, ekmeğin içinde ezilmiş arpa taneleri fark etti. Eğer zaman doğruysa, bu ekmek Avrupa’dan İngiltere’ye gelen ilk insanlarlar tarafından yapılmış olabilir. Çünkü bu arpa, aslında bir devrimi temsil ediyor. Avrupa’dan İngiltere’ye gelen insanlar beraberlerinde yeni başlayan çiftçilik pratiğini de getirmişlerdi.