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Kemik çorbasından bataklık yağına! Arkeologlar tarafından keşfedilen dünyanın en eski yiyecekleri

Seray Üstün Seray Üstün
17.05.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern dünya düzenin etkili olmasıyla beraber teknoloji gelişti. Ancak günümüzden önceki yaşamlara ve alışkanlıklara dair detaylar hala merak konusu oldu. Tarihsel süreç içerisinde arkeologlar tarafından keşfedilen en eski yiyecekleri sizler için araştırdık.

Kemik çorbasından bataklık yağına! Arkeologlar tarafından keşfedilen dünyanın en eski yiyecekleri

Toplumların sosyal ve tarihsel analizleri uzun yıllardır yapılıyor. Beslenme şekillerine ilişkin tahminler yapılsa da araştırmalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Yiyecekler çabuk bozulduğu için arkeologların son kullanma tarihinin üzerinden yüzyıllar geçen ürünleri ilk günkü gibi bulmaları imkansızdı. Ancak istisna olan bazı keşifler yapıldı. İşte bugüne dek keşfedilen en eski gıdalar...

ROMA MEZAR İÇECEĞİ

Tarihte Romalıların dünyaya uzun süre hükmettiği bir dönem oldu. Oldukça ihtişamlı ve görkemli yaşamayı tercih eden Romalılar, vefat ettiklerinde de şık bir şekilde gömülmek istiyordu. Bu nedenle mezar içeceği olarak şarap tüketiliyordu. Almanya’da arkeologlar tarafından bulunan şarap hala sıvı halde olmasıyla tarihin bilinen en eski içeceğini oluşturdu. Şarap, bulunan iki lahitin birinde ve çoktan kurumuş olan birçok şişenin yanında keşfedildi.

YANMIŞ İNGİLİZ EKMEĞİ

İngiltere’nin Oxfordshire şehrinde bulunan ve 5500 yaşında olduğu tahmin edilen aşırı pişmiş ekmek, ilk başta odun kömürü ile karıştırılmıştı. Ancak sonra arkeologlardan biri, ekmeğin içinde ezilmiş arpa taneleri fark etti. Eğer zaman doğruysa, bu ekmek Avrupa’dan İngiltere’ye gelen ilk insanlarlar tarafından yapılmış olabilir. Çünkü bu arpa, aslında bir devrimi temsil ediyor. Avrupa’dan İngiltere’ye gelen insanlar beraberlerinde yeni başlayan çiftçilik pratiğini de getirmişlerdi.

KEMİK ÇORBASI

Bilinen eski gıdalar arasında yer alan kemik çorbası, Çinli işçiler tarafından keşfedildi. İşçiler yeni bir havaalanı için yapılan yol çalışmaları sırasında bronz bir çömlek buldu. Bronz çömleği araştıran arkeologlar ise bu kalıntının içerisine sıkıca kapatılan ve mühürlenen çorbayı buldu. Arkeologları şaşırtan kısım ise çorbanın hala sıvı durumda olmasıydı. 2400 yıllık bu çorba oksitlenme nedeniyle tamamen yeşil renge bürünmüştü.

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BATAKLIK YAĞI

Bu gıda aslında bataklık değil, tereyağıydı. 3000 yıl önce İrlanda’da 77 kiloluk tereyağını saklamak aslında özel bir yetenek gerektiriyordu. Kildare bataklığının yakınlarında yaşayan halk ürettikleri tereyağlarını bir turba içerisinde bataklıkta saklıyordu. 2009 yılında bu tereyağ keşfedildiğinde hala bozulmamış olması şaşkınlık yarattı.

ERİŞTE

Erişte tüm dünya mutfaklarında farklı formlarda karşımıza çıkıyor. Bilinen en eski gıda maddeleri arasında yer alan erişteyi ilk keşfeden uygarlık uzun zaman boyunca tartışıldı. Çin’deki Sarı Nehir’de Lajia arkeolojik alanında yapılan çalışmalarda 4000 yıllık erişte bulundu.

KURUTULMUŞ ET

Çin’in Wanli köyündeki 2000 yıllık bir mezar içerisinde bulunan kurutulmuş et, tarihteki en eski gıda olma özelliğini taşıyor. Bronz bir tencerenin içinde bulunan et, keşfedildiğinde siyah ve yeşil renge dönmüştü. Bu etin mezara konulmadan önce kurutulduğu tarihçiler tarafından düşünüldü.

ÇİKOLATA

Tüm dünyanın severek tükettiği çikolataya dair en eski kanıt aslında 110 yıl öncesinde kadar uzanıyor. En eski çikolata kutusu ise İskoçya’da bulundu ve Kral VII. Edward’ın taç giyme törenini kutlamak için özel olarak hazırlandı.

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