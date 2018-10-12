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Kenan Doğulu açıkladı: 4 yıl önce Beren aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 09:29 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu, Instagram’daki takipçilerinin sorularını yanıtladı! Doğulu 'Boş Sayfa' klibindeki otomobilin hikayesini de anlattı

Kenan Doğulu açıkladı: 4 yıl önce Beren aldı

Kenan Doğulu, Instagram’daki takipçileriyle Story üzerinden “soru-cevap” oyunu oynadı. O oyun sırasında “Boş Sayfa” klibinde kullandığı otomobilin hikayesi de açığa çıktı.

Instagram-Story’deki “Soru-cevap” seansında “Boş Sayfa” klibiyle ilgili soruları da yanıtlayan Doğulu, “Çekim yeri California’daki Joshua Tree bölgesi. Yönetmen de arkadaşım Benjamin Kutsko” dedi.

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Asıl sürpriz ise “Klipte kullanılan otomobil kaç model?” sorusuyla geldi.

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44 yaşındaki sanatçı, o soruya “1972 model Oldsmobile Delta 88... Kendi arabamız bu arada. Beren’in bana 40 yaş hediyesiydi” diye yanıt verdi.


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kenan doğulu Kenan Doğulu ve Beren Saat Kenan Doğulu otomobil

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