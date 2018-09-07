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Kenan Doğulu 'Liseden mezun olduğum gün'

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.09.2018 00:00 | Son Güncelleme

Kenan Doğulu, Instagram hesabından lise mezuniyet töreninde çekildiği fotoğraflarını paylaştı.

Kenan Doğulu 'Liseden mezun olduğum gün'

Kenan Doğulu, Türk Eğitim Vakfı'nın gençlere burs sağlamak için düzenlediği "Neydim ne oldum" kampanyası için lise mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kenan Doğulu'nun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

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