Kenan Doğulu 'Liseden mezun olduğum gün'

Kenan Doğulu, Türk Eğitim Vakfı'nın gençlere burs sağlamak için düzenlediği "Neydim ne oldum" kampanyası için lise mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kenan Doğulu'nun bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

