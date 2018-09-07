Kenan Doğulu 'Liseden mezun olduğum gün'

Kenan Do\u011fulu, T\u00fcrk E\u011fitim Vakf\u0131'n\u0131n gen\u00e7lere burs sa\u011flamak i\u00e7in d\u00fczenledi\u011fi "Neydim ne oldum" kampanyas\u0131 i\u00e7in lise mezuniyet foto\u011fraflar\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\n\nKenan Do\u011fulu'nun bu payla\u015f\u0131m\u0131na takip\u00e7ilerinden \u00e7ok say\u0131da be\u011feni geldi.PARTNERHer g\u00fcn 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!Tolgshow'da Defne Samyeli r\u00fczgar\u0131 esecek!Aylard\u0131r s\u00fcren k\u00fcsl\u00fck bitti!
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