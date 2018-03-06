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Kenan İmirzalıoğlu kaprisleriyle bıktırdı!

DİZİ HABERLERİ  | 06.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Fatih'in başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, kaprisleriyle dizi ekibini bıktırdı. İmirzalıoğlu'nun yönetmen Altan Dönmez'e "Böyle yaparsanız gidersiniz." dediği ortaya çıktı

Kenan İmirzalıoğlu kaprisleriyle bıktırdı!

Şimdilerde tanıtımları dönmeye başlayan Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizinin setinde sular durulmuyor. Dizinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu'nun kaprisleri ekibi bıktırmış.

2 MİLYON ÇÖPE GİTMİŞTİ

Daha yayına girmeden son yılların büyük prodüksiyonlu işleri arasına adını yazdıran 'Mehmed: Bir Cihan Fatihi' adlı dizi kadrosundaki önemli isimlerle de kendisinden söz ettiriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun bir süre sonra sete dönmesini sağlayan dizi, ilk açıklamalara göre Ocak ayında seyirciyle buluşacaktı ancak sette yaşanan gerginlikler ve yaşanan yönetmen değişiklikleri buna engel oldu. Uçankuş'tan Faik Erdemli'nin haberine göre, O3 Medya'nın dizinin başlangıcını ötelemesinin ardında yapımın ilk yönetmeni Altan Dönmez'le yaşadığı anlaşmazlık yatıyor. Dizinin çekilen ilk bölümü beğenilmemiş ve harcanan 2 milyon lira da çöpe gitmişti. Yapım şirketinin Altan Dönmez'le yollarını ayırdıktan sonra anlaştığı isimse Cevdet Mercan oldu.

İMİRZALIOĞLU'NUN KAPRİSLERİ BIKTIRDI

İddialar bu kadarla da kalmıyor dizinin böylesine sıkıntılı bir süreçte ilerlemesinin bir nedeni de oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sürekli olarak çevresine bağırması ve set arkadaşlarına hayli zorluk çıkarması. Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu'nun, set saatleri uzayınca yönetmen Altan Dönmez'e sert çıkıp, "Böyle devam ederse, hepiniz gidersiniz" ifadelerini kullandığı ve bu diyalogdan kısa süre sonra Dönmez'in görevinden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Sette yönetmen dahil herkese sert çıkışlar yapan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı fiyatını da artırdığı ve 350 bin lira aldığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kenan imirzalıoğlu Mehmed Bir Cihan Fatihi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Fatih rolune kenan uymamis fatih 9 dil biliyordu muhendisti aydindi boyle bir kisi olmaliydi..
böyle yüzsüklük mü olur haftada milyonlar kazan bide kapris yap sizin kaprisinizi.....
Bölüm başı 350 yok artık hangi dünyada yaşıyor bunları söylüyenler.
adam kendini hakikatten Fatih Sultan Mehmet olarak görmesin..... padişahim ne derse o olur mantığıyla...
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