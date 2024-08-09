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  4. Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine getirilen isim...

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti! Yerine getirilen isim...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.08.2024 12:53
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Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yarışmanın yeni sezonunda Kenan İmirzalıoğlu'nun olmayacağı ortaya çıktı. Kenan Işık’ın sunumuyla tanınan programı artık kimin sunacağı da belli oldu.

MYNET-ATV’nin uzun yıllardır devam eden ve sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de beklenmedik bir değişiklik yaşanıyor. Programın yeni sezonunda artık Kenan İmirzalıoğlu'nun olmayacağı öğrenildi.

2019 yılının Ekim ayından itibaren Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenen Kenan İmirzalıoğlu aldığı kararı açıkladı. Yarışmayı sunduğu süreçte çok sevilen İmirzalıoğlu programdan ayrılacağını duyurdu.

milyoner

YERİNE BAKIN KİM GELDİ

İmirzalıoğlu, yeni sezonda oyunculuğa yönelmek istediğini belirterek yarışmaya veda etti. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu’ndan boşalan sunucu koltuğunun yeni sahibi ise usta oyuncu Oktay Kaynarca oldu.

oktay kaynarca

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, yaz boyunca farklı yarışma programı sunarak sunuculuğa ısınmıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster
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