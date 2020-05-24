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Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi hamile gelini Sinem Kobal'a iyi bakıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 14:31 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinin bebek bekledikleri haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift hakkında gelen yeni bilgilere göre Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi gelini Sinem Kobal'ın adeta üzerine titriyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun annesi hamile gelini Sinem Kobal'a iyi bakıyor!

Eşi Sinem Kobal'ın hamileliği ile beraber Kenan İmirzalıoğlu eşinin bir dediğini iki etmiyor. Gelen bilgilere göre Kenen İmirzalıoğlu kadar Kenen İmirzalıoğlu'nun anneside Sinem Kobal'ın adeta üzerine titriyor. '2. Sayfa'nın özel haberine göre; Sinem Kobal’ın dinç beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp Sinem Kobal'a gönderiyor.

Öte yandan Sinem Kobal'ın önümüzdeki günlerde gebelik koçu olan bir hemşireden anneliğe ve bebek bakımına dair bütün detayları öğreneceği de gelen bilgiler arasında...

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