Kenan İmirzalıoğlu: Sinem hamile olursa anlarsınız

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal önceki akşam Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'la bir araya geldi. Ulus Sunset'te yemek yiyen dörtlü çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. "İş toplantısı mı?" şeklinde gelen bir soruya Kenan İmirzaloğlu, ''İş yemeği değil, dost yemeğiydi. Güzel bir yemek yedik'' dedi.

Yeni bir projeye başlayacağının da haberini veren yakışıklı oyuncu, "Bir projeyi okuyorum. Vakti gelir, ciddileşirse açıklayacağız'' ifadelerini kullandı. Bu kez daha önce Fatih Sultan Mehmed'in hayatının canlandırıldığı dizide rol alan İmirzalıoğlu'na magazin muhabirleri ''Tekrar dönem dizisinde rol alır mısınız? Rol alırsanız kimi canlandırmak istersiniz?'' diye sordu. Oyuncu bu soruya, "Senaryosuna bağlı. Kimi canlandıracağım için de yine senaryosuna bağlı'' sözleriyle cevap verdi.

Dijital platform ortamlarına da sıcak baktığını söyleyen Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın hamile olduğu iddialarına ''Sinem hamile olduğu zaman anlarsınız zaten'' dedi.

Kaynak: Gecce

