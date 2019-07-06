MAGAZİN

Kendall Jennar’dan ‘ev yapımı’ tanıtım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2019 17:22 | Son Güncelleme

Kardashian- Jenner ailesinin üyesi ve dünyanın en beğenilen modellerinden biri olan Kendall Jenner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kendall Jennar’dan ‘ev yapımı’ tanıtım!

Bir giyim markası ile anlaşma yapan Jenner, markanın piyasaya yeni sürdüğü kırmızı bikinisini kendi evinde beğeniye sundu.

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Instagram hesabından bir tanıtım videosu yayınlayan Jenner bikiniyi beyaz bir kanepeye uzanarak tanıttı.

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Kanepenin karşısına yerleştirdiği kamerayı sık sık kontrol eden güzel yıldız ışık ve renk ayarı yaptı.

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Kendine bakan model, bikininin üzerinde nasıl durduğuna dikkatle baktı. Daha sonra güneş gözlüklerini takıp koltuğa uzandı. Kendall Jenner’ın video boyunca oldukça rahat hareket ettiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
kendall jennar instagram

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