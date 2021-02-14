MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kendall Jenner: Benim de kötü günlerim oluyor

Kendall Jenner: Benim de kötü günlerim oluyor

14.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kendall Jenner: Benim de kötü günlerim oluyor

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sosyal medya hesabından takipçileriyle dertleşti. Sahip olduğu üne ve kazanca rağmen kötü günler geçirdiğini söyledi.

25 yaşındaki model Kendall Jenner, bir takipçisinin Twitter'da yazdığı "Eğer 99 tane problemim olsaydı ve Kendall Jenner gibi görünseydim, onların hepsini çözerdim" mesajını görünce harekete geçti.

Kendall Jenner bu paylaşıma duyarsız kalmadı ve yanıt verdi. Ünlü model, "Son derece şanslı bir kızım. Bütün sahip olduklarım için minnettarım. Ama bilmenizi isterim ki benim de kötü günlerim oluyor" yazdı.

Kendall Jenner çok iddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yokKendall Jenner çok iddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Kendall Jenner takipçilerine, "Olduğunuz gibi güzelsiniz. Her zaman her şey göründüğü kadar güzel olmayabilir" diye seslendi.

Bir takipçisi Jenner'ın mesajına karşılık olarak "Buna çok ihtiyaç vardı. Göz kamaştırıcı bir ünlü olduğunuz için insanlar sizin de sorunlarınız olmadığına inanıyor. Hepimizin sorunları vardır. Hepimiz insanız. Ve senin bu yüzünü görmek de hoş" diye yazdı.

Kendall Jenner, daha önce Allure dergisiyle yaptığı bir söyleşide bir dönem insanların kendisi hakkında söylediği şeyler yüzünden günlerce ağladığını itiraf etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler gözlerine inanamadı! Görenler gözlerine inanamadı!
Çiçekçiye para yerine bakın ne verdiÇiçekçiye para yerine bakın ne verdi
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Bakan Koca paylaştı: Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Beklenen kar başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Britney Spears gömleği giydi! Dekoltesi olay oldu

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Diğer Haberler

'Kim Milyoner Olmak İster'de Zeki Müren sorusu! Kendinden çok emindi ama...

Zeki Müren sorusunda kendinden çok emindi ama...

Ebru Şancı'nın kocası Alpaslan Öztürk paylaştı! 'Soğuk ve çorak gönlümdeki...'

Kocası paylaştı! 'Soğuk ve çorak gönlümdeki...'

Aleyna Tilki çiçekçiye para yerine bakın ne verdi

Çiçekçiye para yerine bakın ne verdi

Pınar Altuğ'dan kendisine sitem eden takipçiye: 'Ülkemin durumundan...'

'4 milyon aç' sitemi! 'Ülkemin durumundan...'

Hakan Altun'dan bomba 14 Şubat paylaşımı! 'Yine yalnız'

Bomba 14 Şubat paylaşımı! 'Çare yok...'

Demi Rose küçük bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Küçük bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.