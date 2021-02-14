Kendall Jenner: Benim de kötü günlerim oluyor

25 yaşındaki model Kendall Jenner, bir takipçisinin Twitter'da yazdığı "Eğer 99 tane problemim olsaydı ve Kendall Jenner gibi görünseydim, onların hepsini çözerdim" mesajını görünce harekete geçti.

Kendall Jenner bu paylaşıma duyarsız kalmadı ve yanıt verdi. Ünlü model, "Son derece şanslı bir kızım. Bütün sahip olduklarım için minnettarım. Ama bilmenizi isterim ki benim de kötü günlerim oluyor" yazdı.

Kendall Jenner takipçilerine, "Olduğunuz gibi güzelsiniz. Her zaman her şey göründüğü kadar güzel olmayabilir" diye seslendi.

Bir takipçisi Jenner'ın mesajına karşılık olarak "Buna çok ihtiyaç vardı. Göz kamaştırıcı bir ünlü olduğunuz için insanlar sizin de sorunlarınız olmadığına inanıyor. Hepimizin sorunları vardır. Hepimiz insanız. Ve senin bu yüzünü görmek de hoş" diye yazdı.

Kendall Jenner, daha önce Allure dergisiyle yaptığı bir söyleşide bir dönem insanların kendisi hakkında söylediği şeyler yüzünden günlerce ağladığını itiraf etmişti.

