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Kendall Jenner bikinili pozlarıyla dikkat çekti

06.04.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Podyum dünyasının aranan modellerinden olan Kendall Jenner son günlerde yaptığı bikinili paylaşımlarla gündemde. Jenner seksi pozlarıyla hayranlarından tam not aldı.

Kendall Jenner bikinili pozlarıyla dikkat çekti

14 Şubat'ta basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşadığını duyuran ünlü model Kendall Jenner, "Bebek arzum çok yüksek. Hem de bunu yakın bir zamanda istiyorum" sözlerinden kısa bir süre sonra hamilelik iddialarıyla gündeme gelmişti.

Hamile olduğu iddia edilen Jenner öyle pozlar verdi ki bu haberleri yalanlar gibiydi. Güneşlenirken çekilen fotoğraflarını paylaşan model; bikinisinin altına çizme giyince herkesi şaşırttı.

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25 yaşındaki Jenner'in seksi karelerine iki saatte 4 milyondan fazla beğeni geldi.

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Kendall Jenner, karın kasları ve düzgün fiziği ile büyük beğeni topladı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Niye bu kadın her gün çıplak fotoğrafını paylaşıyor acaba psikolojik sorunları olabilir
Ayağında kovboy çizmesiyle güneşlenmek. Eh normal kovboy torunu.

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