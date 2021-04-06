Kendall Jenner bikinili pozlarıyla dikkat çekti

14 Şubat'ta basketbolcu Devin Booker ile aşk yaşadığını duyuran ünlü model Kendall Jenner, "Bebek arzum çok yüksek. Hem de bunu yakın bir zamanda istiyorum" sözlerinden kısa bir süre sonra hamilelik iddialarıyla gündeme gelmişti.

Hamile olduğu iddia edilen Jenner öyle pozlar verdi ki bu haberleri yalanlar gibiydi. Güneşlenirken çekilen fotoğraflarını paylaşan model; bikinisinin altına çizme giyince herkesi şaşırttı.

25 yaşındaki Jenner'in seksi karelerine iki saatte 4 milyondan fazla beğeni geldi.

Kendall Jenner, karın kasları ve düzgün fiziği ile büyük beğeni topladı.



