Son dönemde aranan modellerden olan Kendall Jenner, özel hayatını ailesinin aksine gözlerden uzak tutmaya çalışmasıyla biliniyor. Ancak son dönem ilişkileriyle ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Jenner sütyensiz paylaşımları sebebiyle tepki çekiyordu.

İlgi için sütyensiz pozlar vermekle suçlanan Kendall Jenner bu sefer iç çamaşırıyla ayna karşısına geçti.

28 yaşındaki süper model Instagram'da, üzerinde sadece bir sütyen ve ona uygun bir külotla aynada poz verirken çekilmiş bir klibini paylaştı.

Videonun üzerine, kız kardeşi Kim Kardashian'ın giyim markası Skims'i etiketlemeden önce 'morninggggg' yazdı.







