Kendall Jenner çıplak fotoğraflarını kendi mi sızdırdı?

Moda fotoğrafçısı Russell James (56), son kitabı 'Angels' (Melekler) için dünyaca ünlü modelleri çıplak görüntülemişti.

Kitapta; Cindy Crawford ve Kendall Jenner, Candice Swanepoel, Lais Ribeiro gibi modellerin en özel kareleri yer almıştı.

Ancak Kendall Jenner'ın verdiği tüm çıplak pozlar, kitap satışa çıkmadan internete sızmıştı.

Söz konusu sızıntının arkasında Kendall Jenner'ın olabileceği öne sürüldü.

Amerikan paparazzilerinin iddiasına göre; 22 yaşındaki model, kitapta yer alan güçlü isimlerin önüne geçerek reklamını yapmak için karelerin sızmasını sağladı.

Kapağında Candice Swanepoel'in olduğu kitaptan 1000 adet basıldı.



