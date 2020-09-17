Kendall Jenner'dan şoke eden uyuşturucu itirafı

Kendall Jenner ablası Kourtney ile Kate Hudson ve Oliver Hudson’ın podcast yayınına konuk oldu. Hudson’ların Sibling Revelry köşesine samimi açıklamalarda bulunan genç model uyuşturucu bağımlısı olduğunu itiraf etti.

Yayında Kourtney Kardashian’a “Ailenizde bir bağımlı olsa bu kim olurdu” sorusu üzerine Kendall yanıtını verdi.

24 yaşındaki model bu yanıtın ardından itirafta bulunarak "Ben bağımlıyım. Daha önce bu konuda konuşmadım. Bunu kimse bilmiyor ilk kez açıklıyorum" dedi.

Kourtney, ailede Kylie Jenner'ın ise alkol bağımlılığının olduğunu ifade etti.

