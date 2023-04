Kendall Jenner'dan sütyensiz pozlardan sonra şimdi de sere serpe şezlong pozu

Mücevher tasarımcısı Gabriela Berlingeri ile uzun süren bir birliktelik yaşadıktan sonra yollarını ayıran Bad Bunny ile aşk yaşamaya başlayan Kendall Jenner'a aşk yaradı.

'Keeping Up with the Kardashians' reality şovu ile şöhrete kavuşan ve son dönemde modellik kariyerinde emin adımlarla yürüyen Kendall Jenner sütyensiz pozlarıyla tepki çekmişti.

Tepkilerden sonra üstsüz pozlar da paylaşan ünlü model şimdi de şezlongta tangasıyla sere serpe yatıp kalçalarını sergiledi.

Çiçekli bikinisiyle tüm gün güneşin tadının çıkaran model Kendall Jenner üst üste paylaştığı pozlarla hayranlarını resmen mest etti.

EN ÇOK KAZANAN MODELLERDEN

Kendall Jenner, 14 yaşında moda dünyasına adım atmıştı. Kardashian-Jenner ailesinin 27 yaşındaki üyesi, kısa sürede podyumların aranılan isimlerinden olmayı başarmış ve 'En çok kazanan modeller' listesinde yer almıştı.