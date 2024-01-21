Kendall Jenner'ın Aspen kaçamağı... Ayna pozuyla "Yılın modeli" dedirtti

Geçtiğimiz ay rapçi Bad Bunny ile ilişkisini sonlandıran model Kendall Jenner, soluğu ailesiyle birlikte Aspen'de aldı.

Kız kardeşleri Kim ve Khloe Kardashian ile pistlere çıkan realite yıldızı, Instagram hesabında dudak uçuklatan siyah elbisesiyle poz verdi.

Dekolteli ipek elbisesiyle ayna karşısına geçen güzel model yine adından söz ettirdi. Yine sütyensiz tarzıyla dikkat çeken model bu konuda kimseye aldırış etmedi.

Bu tarzından dolayı sıklıkla eleştirilen Kendall Jenner'ı görenler "Yılın modeli" yorumlarında bulundu.

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Kişisel bir antrenörle çalışan güzel model zayıf kalmak için karın egzersizlerine odaklanıyor. Ayrıca kas geliştirmek için ağırlık kaldırıyor veya squat veya plank gibi vücut ağırlığı egzersizleri yapıyor. Jenner, koşu gibi aerobik egzersizler yerine direnç antrenmanını tercih ediyor.