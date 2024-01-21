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  4. Kendall Jenner'ın Aspen kaçamağı... Ayna pozuyla "Yılın modeli" dedirtti

Kendall Jenner'ın Aspen kaçamağı... Ayna pozuyla "Yılın modeli" dedirtti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2024 11:53 | Son Güncelleme:
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Kendall Jenner, kız kardeşleri Kim ve Khloe ile Aspen kaçamağı yaptı. Son dönemin dikkat çeken modellerinden olan Jenner ayna karşısında fiziğini sergilerken derin siyah elbisesi içinde oldukça iddialı görünüyordu.

Kendall Jenner'ın Aspen kaçamağı... Ayna pozuyla "Yılın modeli" dedirtti

Geçtiğimiz ay rapçi Bad Bunny ile ilişkisini sonlandıran model Kendall Jenner, soluğu ailesiyle birlikte Aspen'de aldı.

Kız kardeşleri Kim ve Khloe Kardashian ile pistlere çıkan realite yıldızı, Instagram hesabında dudak uçuklatan siyah elbisesiyle poz verdi.

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Dekolteli ipek elbisesiyle ayna karşısına geçen güzel model yine adından söz ettirdi. Yine sütyensiz tarzıyla dikkat çeken model bu konuda kimseye aldırış etmedi.

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Bu tarzından dolayı sıklıkla eleştirilen Kendall Jenner'ı görenler "Yılın modeli" yorumlarında bulundu.

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Kişisel bir antrenörle çalışan güzel model zayıf kalmak için karın egzersizlerine odaklanıyor. Ayrıca kas geliştirmek için ağırlık kaldırıyor veya squat veya plank gibi vücut ağırlığı egzersizleri yapıyor. Jenner, koşu gibi aerobik egzersizler yerine direnç antrenmanını tercih ediyor.

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Kendall Jenner Model
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