Kendall Jenner soyunup yüzü koyun yattı! Olay poz

Kardashian-Jenner ailesinin 26 yaşındaki üyesi Kendall Jenner cesur pozlar konusunda ablalarıyla yarışır duruma geldi. Gebtiğimiz hafta 2 yıllık ilişkisini noktalayan Kendall Jenner Devin Booker ile ayrılığının ardından Tinder'a girmesiyle de gündem oldu.
Model Kendall Jenner bu sefer de cesur ötesi paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Kendall Jenner bir şapka takıp tamamen çıplak şekilde şezlonga uzandı. Yüzü koyun poz veren model sansürsüz paylaşımıyla hayranlarının dikkatini çekti.
Jenner'ın bu pozunu görenler "Ayrılık yaramadı" yorumları yaptı.
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