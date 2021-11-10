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Kendall Jenner ve Kim Kardashian'dan Astroworld açıklaması

10.11.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendall Jenner ve Kim Kardashian Astroworld Festivalinde çıkan izdiham nedeniyle sekiz kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı acı olayın ardından ilk kez konuştu.

Kendall Jenner ve Kim Kardashian'dan Astroworld açıklaması

Kendall Jenner ve Kim Kardashian Astroworld Festivalinde çıkan izdiham nedeniyle sekiz kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı acı olayın ardından ilk kez konuştu.

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Kendall Jenner, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Astroworld'den gelen aı haberler yüzünden hala kendime gelemedim. Sevdiklerini kaybeden aileler için çok üzgünüm. Zarar göre herkes için dua ediyorum. Bu zor zamanlarda herkese sabır diliyorum" dedi.

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Kim Kardashian da, bu korkunç felaketten dolayı büyük üzüntü duyduğunu, herkes gibi ailesinin de trajedi yüzünden şokta olduğunu ve etkilenen tüm mağdur için dua ettiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner Kim Kardashian
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