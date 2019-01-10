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Kendall Jenner ve Kylie Jenner'dan 'kavga' iddialarına cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.01.2019 14:04 | Son Güncelleme

Dünyanın en ünlü kardeşlerinden Kendall Jenner ve Kylie Jenner'ın para yüzünden kavga ettiği öne sürüldü. Ünlü kardeşler, iddialara bir fotoğrafla cevap verdi.

Kendall Jenner ve Kylie Jenner'dan 'kavga' iddialarına cevap

Şov dünyasının fenomen kardeşleri Kendall Jenner ve Kylie Jenner’ın arasına para girdiği iddia edilmişti. online.com’un haberine göre, 23 yaşındaki Kendall, 21 yaşındaki kardeşi Kylie’nin kendisinden daha fazla para kazanmasına kafayı taktı.

Bir diğer iddia ise iki kardeşin neredeyse iletişim kurmadığı… Kardashian-Jenner ailesine yakın bir kaynak da küçük kardeş Kylie’nin de ablasını kıskandığını ve hırsla hareket ettiğini şöyle söyledi: “Kylie ile Kendall arasında büyük bir kıskançlık var. Kylie son zamanlarda ortalığı silip süpürdü. Kendall’ın modellik kariyeri ise onun gerisinde kaldı. Kylie Jenner, makyaj ürünleri satışından elde ettiği gelir ile ablasının ‘tepesinden bakmaya’ başladı. Bu durum da Kendall’ı kızdırdı.”

İDDİALARA CEVAP

Ancak ikili, bu iddialara Instagram’dan paylaştıkları bir fotoğrafla cevap verdi. Kylie Jenner, ablası ile çekilen bir fotoğrafını Instagram’dan “Merhaba kardeşim” notuyla paylaştı ve iddialara cevap verdi.


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Anahtar Kelimeler:
kendall jenner kylie jenner

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