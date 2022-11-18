Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kendi ölümünü taklit eden adam aniden uyanınca herkesi korkuttu! Sosyal medyada gündem yarattı

Kendi ölümünü taklit eden adam aniden uyanınca herkesi korkuttu! Sosyal medyada gündem yarattı

18.11.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın Güney Jakarta kentinde yaşayan ismi açıklanmayan adam borçlarındna kurtulmak için kendi ölümünü planladı. Eşiyle birlikte kendisini ölü gösteren bir adam sahte bir cenaze töreni düzenledi. Aile üyelerinin katıldığı ve yas tutarak gözyaşlarına hakim olamadığı cenaze töreni sırasında tabutun içinde yatan adam aniden uyanınca sosyal medyada gündem oldu.

Kendi ölümünü taklit eden adam aniden uyanınca herkesi korkuttu! Sosyal medyada gündem yarattı

Endonezya’da borçlarını ödeyemeyen bir çift ilginç bir plana başvurdu. 40 yaşındaki adam kendisi için bir cenaze töreni gerçekleştirdi ve olayın daha gerçekçi olması için tabut içinde ambulanstan indirildi. Tabutta yatarken çevresinde yas tutanları gören adam aniden ölümden uyanmış gibi yaparak bir anda ayağa kalktı. Cenazeye katılanlar büyük bir şaşkınlık yaşarken gerçek daha sonrasında ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

1

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri yaptıkları açıklamada adamın karısıyla birlikte sahte bir ölüm düzenlediğini öğrendiklerini söyledi. Çiftin Endonezya yasalarına göre yetkilileri kasten yanıltmak suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

3

İlginizi Çekebilir

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

 Korkutan kare! 12 gündür bu haldeler

Korkutan kare! 12 gündür bu haldeler

 Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan kare! 12 gündür bu haldeler... Nedeni merak konusu Korkutan kare! 12 gündür bu haldeler... Nedeni merak konusu
Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''Bir Mısırlıdan diğerine! ''Sabah akşam ilişkiye giriyoruz''
Bahçesinden altın çıktı! O kadar nadir bulunuyor ki...Bahçesinden altın çıktı! O kadar nadir bulunuyor ki...
Anahtar Kelimeler:
Endonezya cenaze

En Çok Okunan Trend Haberler

Sahilde gezinirken bir anda fark etti! Değeri dudak uçuklattı

Sahilde gezinirken bir anda fark etti! Değeri dudak uçuklattı

Simpsonlar’ın dediği yine çıktı! Donald Trump kehaneti gerçek oldu

Simpsonlar’ın dediği yine çıktı! Donald Trump kehaneti gerçek oldu

Ünlü yetişkin içerik yıldızı: ''Gerçekten seks yapıyorsanız...''

Ünlü yetişkin içerik yıldızı: ''Gerçekten seks yapıyorsanız...''

Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Arkasını dönünce...

Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Arkasını dönünce...

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Polis olduğuna inandıramıyor! ''Güzelliği suç işletir''

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

42 kilometrelik maratonu baştan sona sigara içerek tamamladı!

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.