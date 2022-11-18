Korkutan kare! Çin’de yüzlerce koyun daire oluşturup hiç durmadan 12 gün boyunca döndü... Nedeni merak uyandırdı

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da yer alan ve 34 ağıl bulunduran bir çiftliğin 13. ağılında yüzlerce koyunun çember oluşturarak 12 gün boyunca döndüğü görüldü. People’s Daily’in haberine göre, sadece soyadı açıklanan çiftlik sahibi Miao başlangıçta birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonrasında ise tüm sürünün bu harekete dahil olduğunu belirtti.

SADECE 13. AĞILDAKİ KOYUNLAR KATILDI

Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra Koyunların 12 gün boyunca dair çizdiğini ifade eden Miao, çiftlikte 34 ağıl olduğunu ve sadece 13. numaradakilerin katıldığını söyledi. People’s Daily gazetesi koyunların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken olayın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.

BOZUK YEM NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Sosyal medyada paylaşılan çiftliğe ait güvenlik kamerası görüntülerinde hayvanların sürekli olarak dönmesinin nedeninin bozuk yem olabileceği belirtildi.

Hayvanların daire çizmelerine listeria monocytogenes bakterisinin olduğu yemleri tüketmelerinin neden olabileceği vurgulandı. Söz konusu hastalığın beyinde iltihap oluşmasına ve hayvanların daire çizme davranışı göstermesine neden olduğu söylenirken uzmanları tedavinin gecikmesi durumunda hayvanların ölebileceğini vurguladı.