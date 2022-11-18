Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Korkutan kare! Çin’de yüzlerce koyun daire oluşturup hiç durmadan 12 gün boyunca döndü... Nedeni merak uyandırdı

Korkutan kare! Çin’de yüzlerce koyun daire oluşturup hiç durmadan 12 gün boyunca döndü... Nedeni merak uyandırdı

18.11.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'daki bir çiftlikte, çember oluşturarak 12 gün boyunca dönen koyunlar gündem oldu. Yüzlerce koyunun bir daire oluşturarak dönmeye başladıkları görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Koyunların hareketinin nedeni ise henüz belirlenemedi.

Korkutan kare! Çin’de yüzlerce koyun daire oluşturup hiç durmadan 12 gün boyunca döndü... Nedeni merak uyandırdı

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da yer alan ve 34 ağıl bulunduran bir çiftliğin 13. ağılında yüzlerce koyunun çember oluşturarak 12 gün boyunca döndüğü görüldü. People’s Daily’in haberine göre, sadece soyadı açıklanan çiftlik sahibi Miao başlangıçta birkaç koyunun dönmeye başladığını daha sonrasında ise tüm sürünün bu harekete dahil olduğunu belirtti.

SADECE 13. AĞILDAKİ KOYUNLAR KATILDI

2

Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra Koyunların 12 gün boyunca dair çizdiğini ifade eden Miao, çiftlikte 34 ağıl olduğunu ve sadece 13. numaradakilerin katıldığını söyledi. People’s Daily gazetesi koyunların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken olayın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.

BOZUK YEM NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

3

Sosyal medyada paylaşılan çiftliğe ait güvenlik kamerası görüntülerinde hayvanların sürekli olarak dönmesinin nedeninin bozuk yem olabileceği belirtildi.

yeni7

Hayvanların daire çizmelerine listeria monocytogenes bakterisinin olduğu yemleri tüketmelerinin neden olabileceği vurgulandı. Söz konusu hastalığın beyinde iltihap oluşmasına ve hayvanların daire çizme davranışı göstermesine neden olduğu söylenirken uzmanları tedavinin gecikmesi durumunda hayvanların ölebileceğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Durduramıyorum”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Durduramıyorum”

 Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

Türk olduğunu söylediler, yaşına kimse inanmıyor

 “50 yıldır sadece karım çıplak görüyordu. Şimdi herkes görüyor”

“50 yıldır sadece karım çıplak görüyordu. Şimdi herkes görüyor”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öldüğünü sandılar! Aniden uyanınca...Öldüğünü sandılar! Aniden uyanınca...
İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktüİç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü
Bahçesinden altın çıktı! O kadar nadir bulunuyor ki...Bahçesinden altın çıktı! O kadar nadir bulunuyor ki...
Anahtar Kelimeler:
Çin koyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Sahilde gezinirken bir anda fark etti! Değeri dudak uçuklattı

Sahilde gezinirken bir anda fark etti! Değeri dudak uçuklattı

Simpsonlar’ın dediği yine çıktı! Donald Trump kehaneti gerçek oldu

Simpsonlar’ın dediği yine çıktı! Donald Trump kehaneti gerçek oldu

Ünlü yetişkin içerik yıldızı: ''Gerçekten seks yapıyorsanız...''

Ünlü yetişkin içerik yıldızı: ''Gerçekten seks yapıyorsanız...''

“Dünyanın en şişman kızı” tamamen değişti! Görenler tanıyamadı

“Dünyanın en şişman kızı” tamamen değişti! Görenler tanıyamadı

İlginizi Çekebilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Herkes normal sanıyor! Bağırsağınızda tümör büyüyor olabilir

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Yaprağı da kendisi kadar faydalı: Kanı temizler, enfeksiyonu önler

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Hiçbir şeyi ciddiye almayın! Olabildiğinde eğlenin

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.